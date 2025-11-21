Italia ai playoff mondiali, come può cambiare il calendario della Serie A: l'ipotesi anticipi per dare più tempo a Gattuso

Gennaro Gattuso subito dopo il sorteggio dei playoff ci ha provato, accodandosi a Vincenzo Montella nel chiedere una pausa della Serie A prima della sfide decisive verso i Mondiali.
L'ipotesi di posticipare un'intera giornata di campionato però è impraticabile, ma la Lega non ha escluso leggere modifiche al calendario per aiutare la Nazionale.
D'altronde la terza esclusione dell'Italia dai Mondiali sarebbe un danno per l'intero movimento. Da qui l'apertura nei confronti della FIGC.
Ma come potrebbe cambiare il calendario della Serie A per i playoff di marzo?