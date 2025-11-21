Italia ai playoff mondiali, come può cambiare il calendario della Serie A: l'ipotesi anticipi per dare più tempo a Gattuso

"Faremo il possibile per stare vicino agli Azzurri, il presidente federale Gravina ci ha chiesto disponibilità per uno stage e i club sono tendenzialmente d'accordo. Spostare la giornata di campionato che anticipa lo spareggio è invece più difficile, abbiamo dei contratti con i broadcaster.Potremo però cercare con orari e giorni delle partite di mettere i giocatori a disposizione di Gattuso il prima possibile,da parte nostra c'è disponibilità al 100%" ha assicurato Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, dal palco dello Sport Industry Talk organizzato da RCS Academy in collaborazione con il Corriere della Sera e Rcs Sports & Events.