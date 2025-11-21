Pubblicità
Pubblicità
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP
Lelio Donato

Italia ai playoff mondiali, come può cambiare il calendario della Serie A: l'ipotesi anticipi per dare più tempo a Gattuso

Impossibile fermare il campionato come richiesto da Gattuso, ma la Lega Serie A apre alla Nazionale su eventuali modifiche al calendario: dipende tutto dal cammino europeo delle italiane.

Pubblicità

Gennaro Gattuso subito dopo il sorteggio dei playoff ci ha provato, accodandosi a Vincenzo Montella nel chiedere una pausa della Serie A prima della sfide decisive verso i Mondiali.

L'ipotesi di posticipare un'intera giornata di campionato però è impraticabile, ma la Lega non ha escluso leggere modifiche al calendario per aiutare la Nazionale.

D'altronde la terza esclusione dell'Italia dai Mondiali sarebbe un danno per l'intero movimento. Da qui l'apertura nei confronti della FIGC.

Ma come potrebbe cambiare il calendario della Serie A per i playoff di marzo?

  • LA RICHIESTA DI GATTUSO E LO STOP DELLA SERIE A

    "Andrò in giro per parlare con i calciatori, sarebbe importante avere un paio di giorni, così come anticipare la giornata di campionato prima del playoff. Montella mi ha detto che in Turchia il campionato potrebbe slittare in quella settimana per dare più tempo alla nazionale" ha dichiarato Gattuso dopo il sorteggio.

    Un'ipotesi non praticabile in Italia dove il calendario delle squadre è particolarmente fitto. Secco, dunque, il no al posticipo dell'intera giornata a ridosso dei playoff.

    Ma da parte della Lega Serie A non è arrivata una completa chiusura nei confronti della Nazionale. Anzi.

    • Pubblicità

  • L'APERTURA DEL PRESIDENTE SIMONELLI

    "Faremo il possibile per stare vicino agli Azzurri, il presidente federale Gravina ci ha chiesto disponibilità per uno stage e i club sono tendenzialmente d'accordo. Spostare la giornata di campionato che anticipa lo spareggio è invece più difficile, abbiamo dei contratti con i broadcaster.Potremo però cercare con orari e giorni delle partite di mettere i giocatori a disposizione di Gattuso il prima possibile,da parte nostra c'è disponibilità al 100%" ha assicurato Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, dal palco dello Sport Industry Talk organizzato da RCS Academy in collaborazione con il Corriere della Sera e Rcs Sports & Events.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE POSSIBILI MODIFICHE AL CALENDARIO E UNO STAGE

    L'unica concreta possibilità per andare incontro alle necessità della Nazionale sarebbe quella di anticipare il più possibile le partite del turno di campionato previsto il 22 marzo, magari tra venerdì e sabato.

    Anche in questo caso però tutto dipenderà dal calendario che vede gli ottavi di Europa League e Conference League in programma proprio il giovedì di quella settimana, mentre quelli di Champions League sono fissati tra il 17 e il 18 marzo.

    Se le squadre italiane faranno strada in Europa, insomma, anche questa soluzione diventerà di difficile attuazione.

    Probabile invece uno stage da svolgere a febbraio, probabilmente però senza i giocatori impegnati con le rispettive squadre in Coppa Italia.

  • IL NODO DIRITTI TV

    C'è poi il nodo, non secondario, legato ai diritti TV che impone precisi paletti alla Lega Serie A sul calendario.

    Bisognerebbe insomma sedersi intorno ad un tavolo con DAZN e Sky per riprogrammare un'intera giornata.

    E l'ipotesi di anticipare quella giornata a febbraio chiamerebbe in causa anche Mediaset, dato che le date potrebbero sovrapporsi a quelle della Coppa Italia.

  • Pubblicità
    Pubblicità