Italia ai Mondiali se vince la Nations League? Il regolamento per la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026

Cosa succede se l'Italia vince la Nations League, si qualifica direttamente al prossimo Mondiale?

Dopo due mancate qualificazioni ai Mondiali, in terra russa prima e qatariota poi, l'Italia non può più sbagliare. Sono anni difficili per l'Italia, deludente all'Europeo 2024 e con il successo di Euro2020 come unica gioia degli ultimi due decenni.

L'obiettivo da raggiungere a tutti i costi si chiama Mondiale nord-centro americano, di scena nel 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti.

L'Italia può raggiungere il nuovo torneo voluto dalla FIFA, che passa da 32 a 48 rappresentative, non solo tramite le qualificazioni del 2025, ma anche riuscendo ad ottenere grandi risultati nella Nations League 2024/2025, iniziata al meglio con la vittoria in terra francese per 3-1.