Israele-Islanda dove vederla: Sky, Youtube, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Semifinale playoff B, Israele e Islanda a caccia della finale per giocarsi gli Europei: tutte le info sulla trasmissione in diretta tv e streaming.

Dentro o fuori per continuare a sognare il passaggio a Euro 2024. Israele e Islanda si sfidano nella semifinale playoff, il penultimo passo per la fase finale. Previsto in gara unica, lo spareggio vedrà la qualificata affronterà nell'ultimo atto la vincente tra Ucraina e Bosnia.

Inserite nello spareggio B, Israele e Islanda giocano la partita a Budapest e non in Medio Oriente in virtù della situazione politica in patria.

Israele approda ai playoff dopo essere arrivata terza nel girone di qualificazione alle spalle di Romania e Svizzera, l'Islanda dopo aver chiuso al quarto posto in un gruppo composto però da più squadre (la terza era il Lussemburgo, anch'essa ai playoff).

L'articolo prosegue qui sotto

In questa pagina le info su Israele-Islanda: orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming.