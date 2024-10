Israele-Francia dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Israele vs Francia

Francia di scena contro Israele nella terza giornata della fase a gironi di Nations League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

La Francia torna in campo dopo il bottino di tre punti racimolato nelle prime due giornate di Nations League: sulla strada dei 'Bleus' c'è la nazionale di Israele.

Sconfitti dall'Italia all'esordio in quel del 'Parco dei Principi', i transalpini si sono poi rifatti avendo la meglio sul Belgio; nessun punto all'attivo per gli israeliani, battuti sia dai 'Diavoli Rossi' che dagli azzurri.

Di seguito tutto ciò che serve sapere per rimanere aggiornati su Israele-Francia: dalle formazioni scelte dai commissari tecnici alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.