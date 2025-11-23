Pubblicità
Leonardo Gualano

Isco rinnova con il Betis: il club lo annuncia con un enorme striscione allo stadio

Isco ha ufficialmente rinnovato il contratto che lo lega al Betis fino al 2028: l’annuncio spettacolare del club prima della sfida col Girona.

E’ approdato al Betis nell’estate del 2023 dopo una lunga avventura al Real Madrid ed una brevissima parentesi ai rivali del Siviglia e da allora è diventato uno dei leader indiscussi della squadra, nonostante sia stato costretto anche a fare i conti con qualche infortunio di troppo.

Isco è considerato da anni uno dei migliori calciatori spagnoli e proprio con i Verdiblancos ha trovato il modo per scrivere un altro importante capitolo della sua grande carriera.

Il centrocampista ha apposto nelle scorse ore la firma per il prolungamento del suo contratto, e fin qui nulla di strano, di speciale c’è semmai il modo in cui il Betis ha annunciato ufficialmente il trovato accordo.

    UNO STRISCIONE PRIMA DELLA PARTITA

    Il Betis ha affrontato nel pomeriggio di domenica il Girona in una partita valida per il tredicesimo turno di Liga.

    Prima del calcio d’inizio, sugli spalti è stato esposto uno striscione gigante con la scritta ‘Isco 2028’ ed un’immagine dello stesso giocatore.

    Isco, che è una figura centrale dello spogliatoio del Betis, a quel punto si è portato sul terreno di gioco, ha salutato i tifosi ed ha baciato la maglia bianconere.

  • IL COMUNICATO DEL BETIS

    Dopo questo spettacolare annuncio, il Betis ha pubblicato sul proprio sito una nota con la quale ha comunicato in via ufficiale il trovato accordo.

    “Il Real Betis Balompié e Francisco Román Alarcón Suárez "Isco" hanno raggiunto un accordo per prolungare il contratto del giocatore. Il calciatore nato a Malaga resterà con il Club fino a giugno 2028.

    Isco (Benalmádena, Spagna, 21 aprile 1992) è arrivato al Real Betis nell'estate del 2023. Le sue eccezionali prestazioni in campo e la sua condotta esemplare fuori dal campo lo hanno reso un giocatore chiave della squadra, di cui è anche il capitano.

    Da quando è arrivato al Real Betis Balompié, Isco ha giocato un totale di 69 partite ufficiali, segnando 21 gol e fornendo 18 assist in due stagioni in cui la squadra ha ottenuto due qualificazioni europee e raggiunto la prima finale europea nella storia del Club.

    Gli impressionanti numeri dell'andaluso dal suo arrivo non sono passati inosservati alla nazionale, che lo ha riconvocato lo scorso giugno dopo un'assenza di sei anni”.

  • LA PRIMA PRESENZA IN STAGIONE

    Isco, nel corso di questa stagione, non aveva ancora avuto modo di scendere in campo.

    Ad inizio agosto infatti, nel corso di un’amichevole estiva con il Malaga, ha riportato la frattura del perone.

    Per lui si tratta del quarto infortunio di una certa gravità da quando veste la maglia del Betis, ma la cosa non gli ha impedito di diventare un idolo assoluto della tifoseria.

    Isco ha tuttavia fatto il suo rientro in campo proprio in occasione della gara con il Girona entrando al 60’ al posto di Fornals.

    UN IDOLO AL BETIS

    L’ex centrocampista del Real Madrid ha impiegato pochissimo tempo a diventare uno dei giocatori più importanti della squadra, nonché uno degli idoli della tifoseria.

    Lo stesso Isco, 33 anni, ha già annunciato di voler chiudere la sua carriera al Betis. 

