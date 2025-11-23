Isco rinnova con il Betis: il club lo annuncia con un enorme striscione allo stadio

E’ approdato al Betis nell’estate del 2023 dopo una lunga avventura al Real Madrid ed una brevissima parentesi ai rivali del Siviglia e da allora è diventato uno dei leader indiscussi della squadra, nonostante sia stato costretto anche a fare i conti con qualche infortunio di troppo.
Isco è considerato da anni uno dei migliori calciatori spagnoli e proprio con i Verdiblancos ha trovato il modo per scrivere un altro importante capitolo della sua grande carriera.
Il centrocampista ha apposto nelle scorse ore la firma per il prolungamento del suo contratto, e fin qui nulla di strano, di speciale c’è semmai il modo in cui il Betis ha annunciato ufficialmente il trovato accordo.