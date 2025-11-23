Isco rinnova con il Betis: il club lo annuncia con un enorme striscione allo stadio

Dopo questo spettacolare annuncio, il Betis ha pubblicato sul proprio sito una nota con la quale ha comunicato in via ufficiale il trovato accordo.

“Il Real Betis Balompié e Francisco Román Alarcón Suárez "Isco" hanno raggiunto un accordo per prolungare il contratto del giocatore. Il calciatore nato a Malaga resterà con il Club fino a giugno 2028.

Isco (Benalmádena, Spagna, 21 aprile 1992) è arrivato al Real Betis nell'estate del 2023. Le sue eccezionali prestazioni in campo e la sua condotta esemplare fuori dal campo lo hanno reso un giocatore chiave della squadra, di cui è anche il capitano.

Da quando è arrivato al Real Betis Balompié, Isco ha giocato un totale di 69 partite ufficiali, segnando 21 gol e fornendo 18 assist in due stagioni in cui la squadra ha ottenuto due qualificazioni europee e raggiunto la prima finale europea nella storia del Club.

Gli impressionanti numeri dell'andaluso dal suo arrivo non sono passati inosservati alla nazionale, che lo ha riconvocato lo scorso giugno dopo un'assenza di sei anni”.