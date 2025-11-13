Irlanda-Portogallo dove vederla: Sky, NOW o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Irlanda-Portogallo non si può vedere interamente in diretta tv nella giornata di giovedì.

Le reti live, così come diverse azioni e i momenti clou del match tra Portogallo e Irlanda sono però disponibili sul canale numero 202 di Sky e NOW, Sky Sport Calcio, all'interno di Diretta Gol.

Come Irlanda-Portogallo anche Andorra-Albania e le altre sfide del 13 novembre sono live all'interno di Diretta Gol, ma non è possibile seguire i novanta minuti completi in territorio italiano.

