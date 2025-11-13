Irlanda-Portogallo dove vederla: Sky, NOW o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Con cinque punti di vantaggio sull'Ungheria seconda e sei a disposizione dei secondi in classifica, il Portogallo è a un passo dalla matematica qualificazione ai Mondiali 2026. Contro l'Irlanda, nel penultimo turno del girone, Cristiano Ronaldo potrebbero raggiungere il torneo del prossimo anno con un turno d'anticipo: manca veramente poco.
Dall'altra parte i padroni di casa sperano di fare il colpo grosso e battere il Portogallo per rimanere sulla scia dell'Ungheria, impegnata contro l'Armenia in un match che si preannuncia equilibrato, o superare direttamente la squadra di Rossi.
Novembre fa rima con la conclusione dei gironi europei, le squadre non possono più sbagliare per arrivare al Mondiale o qualificarsi al massimo ai playoff: per Irlanda e Portogallo, come per il resto delle rappresentative continentali, è il momento di fare la voce grossa.