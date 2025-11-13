Pubblicità
Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty
Irlanda-Portogallo dove vederla: Sky, NOW o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Manca solo la matematica per il Portogallo, il Mondiale 2026 può arrivare nella partita contro l'Irlanda. Per gli ospiti obiettivo playoff.

Con cinque punti di vantaggio sull'Ungheria seconda e sei a disposizione dei secondi in classifica, il Portogallo è a un passo dalla matematica qualificazione ai Mondiali 2026. Contro l'Irlanda, nel penultimo turno del girone, Cristiano Ronaldo potrebbero raggiungere il torneo del prossimo anno con un turno d'anticipo: manca veramente poco.

Dall'altra parte i padroni di casa sperano di fare il colpo grosso e battere il Portogallo per rimanere sulla scia dell'Ungheria, impegnata contro l'Armenia in un match che si preannuncia equilibrato, o superare direttamente la squadra di Rossi.

Novembre fa rima con la conclusione dei gironi europei, le squadre non possono più sbagliare per arrivare al Mondiale o qualificarsi al massimo ai playoff: per Irlanda e Portogallo, come per il resto delle rappresentative continentali, è il momento di fare la voce grossa.

  • IRLANDA-PORTOGALLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Irlanda-Portogallo
    • Data: giovedì 13 novembre 2025
    • Orario: 20:45
    • In TV: Sky, NOW
    • Streaming: Sky Go, NOW
  • FORMAZIONI UFFICIALI IRLANDA-PORTOGALLO

    IRLANDA (5-3-2): Kelleher; Coleman, O'Shea, Collins, O’Brien, Scales; Azaz, Taylor, Cullen; Ogbene, Parrott.

    PORTOGALLO (4-3-3): Costa; Cancelo, Inacio, Dias, Dalot; Ruben Neves, Vitinha, Joao Neves; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix. 

  • ORARIO IRLANDA-PORTOGALLO

    Irlanda-Portogallo si gioca giovedì 13 novembre alle ore 20:45.

    Teatro della sfida tra Irlanda e Portogallo è l'Aviva Stadium di Dublino.

    Il Portogallo guida il gruppo F con dieci punti, frutto di tre vittorie e un pareggio nei primi quatto turni, mentre l'Irlanda è attualmente terza con quattro, a -1 dall'Ungheria seconda ma a +1 sull'Armanie fanalino di coda.

  • DOVE VEDERE IRLANDA-PORTOGALLO IN TV

    Irlanda-Portogallo non si può vedere interamente in diretta tv nella giornata di giovedì.

    Le reti live, così come diverse azioni e i momenti clou del match tra Portogallo e Irlanda sono però disponibili sul canale numero 202 di Sky e NOW, Sky Sport Calcio, all'interno di Diretta Gol.

    Come Irlanda-Portogallo anche Andorra-Albania e le altre sfide del 13 novembre sono live all'interno di Diretta Gol, ma non è possibile seguire i novanta minuti completi in territorio italiano.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • IRLANDA-PORTOGALLO IN DIRETTA STREAMING

    Irlanda-Portogallo è presente anche in streaming all'interno di Diretta Gol su Sky Sport Calcio, canale numero 202 presente su Sky Go e NOW.

    La sfida del penultimo turno del gruppo F vedrà collegamenti live al pari delle altre sfide di giovedì sera, con la possibilità di seguire in diretta le reti delle squadre al pari dei momenti più importanti di scena a Dublino.