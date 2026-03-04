Goal.com
Iran MondialiGetty Images
Francesco Schirru

L'Iran giocherà il Mondiale? Grossi dubbi e ripescaggi, cosa succede ora

La guerra in Iran e nel Medio Oriente rende alquanto problematica, attualmente, la partecipazione del team di Teheran al Mondiale di scena negli Stati Uniti, in Canada e in Messico a giugno.

Mancano appena tre mesi ai Mondiali centro-nord americani e la situazione geo-politica in Medio Oriente, o Vicino Oriente che dir si voglia, rende alquanto complicato sapere se l'Iran giocherà la Coppa del Mondo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. 

L'attacco congiunto di USA e Israele, che ha causato la morte della Guida Suprema Ali Khamenei e il contro-attacco iraniano nella regione che ha preso di mira i paesi vicini rendono il tutto incerto anche dal punto di vista del grande spettacolo sportivo previsto a giugno, su cui il presidente Donald Trump punta tantissimo.

"Quello che è certo è che dopo questo attacco, non ci si può aspettare di guardare avanti alla Coppa del Mondo con speranza" ha affermato il presidente del calcio iraniano Mehdi Taj, sentito dal portale Varzesh3. Non potrebbe essere altrimenti, considerando che diversi scenari potrebbero bloccare la rappresentativa di Teheran dal partecipare al torneo oramai dietro l'angolo.

  • I PROBLEMI PER IL MONDIALE 2026

    Inserito nel girone con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda, l'Iran potrebbe boicottare il Mondiale non partecipando al torneo,oppure allo stesso modo ritirarsi direttamente dal torneo a a causa di problemi di sicurezza del team visto il clima incandescente di questo inverno.

    Non è da escludere neanche che l'Iran venga bloccato dallo stesso governo degli Stati Uniti, anche considerando che i suoi tifosi provenienti dal Vicino Oriente non avrebbero già potuto partecipare al torneo, visto il travel ban, risalente allo scorso anno, imposto dal governo ai cittadini di diversi paesi, tra cui quelli iraniani.

    A proposito di travel ban, questo prevede delle eccezioni per atleti, staff e dirigenti, ragion per cui la partecipazione dell'Iran non risultava in discussione dopo la qualificazione al Mondiale. Ora, tutto è cambiato.

  • LE PARTITE DELL'IRAN

    L'Iran dovrebbe giocare tutte e tre le partite del girone negli Stati Uniti, dunque non in Messico e in Canada. La base del team orientale per i primi due match sarà il SoFi Stadium di Inglewood, California, mentre l'ultima ad ospitare l'Iran sarà Seattle.

    A seconda del risultato del girone, l'Iran giocherebbe ancora negli States nei sedicesimi di finale.

  • IRAN FUORI DAL MONDIALE

    Qualora l'Iran dovesse tirarsi fuori dal Mondiale, o essere tirato fuori, lo scenario più probabile vedrebbe l'Iraq al suo posto. La Nazionale di Baghdad è la prima rappresentativa asiatica che verrebbe scelta per la Coppa del Mondo, visto che questo mese sarà impegnata nei playoff intercontinentali dopo aver vinto lo spareggio della propria confederazione.

    L'Iraq è la 'prima' squadra asiatica rimasta fuori, che in teoria può comunque giocare il Mondiale in caso di superamento del mini-spareggio che coinvolge anche Bolivia e Suriname.

    Qualora l'Iraq giochi il Mondiale al posto dell'Iran, con Bolivia e Suriname giocherebbero gli Emirati Arabi Uniti, battuti dall'Iraq nell'ultimo playoff asiatico.

  • IRAN VS STATI UNITI

    L'Iran fa parte del gruppo G, mentre gli Stati Uniti, guidati da Pochettino, sono stati inseriti nel girone D. 

    I risultati dei due gironi potrebbero portare le due rappresentative ad incrociarsi negli ottavi, per una partita decisamente delicata da ogni punto di vista.

    Allo stato attuale pensare a una gara sportiva Iran-USA tra soli tre mesi appare assurdo, nonostante nel corso della storia si siano disputati match comunque delicatissimi. Negli ultimi decenni, però, la FIFA e la UEFA hanno provato in tutti i modi ad evitare le gare tra nazioni in tensione geo-politica.

  • ITALIA RIPESCATA?

    L'Italia giocherà i playoff contro l'Irlanda del Nord questo mese, così da provare a qualificarsi alla finalissima playoff contro Bosnia o Galles e dunque giocare il Mondiale.

    Ci sono possibilità che gli azzurri vengano ripescati al posto dell'Iran, qualora la rappresentativa non dovesse partecipare alla Coppa del Mondo? No, considerando che come detto verrebbe al massimo 'promosso' l'Iraq.

    Da escludere che il girone dell'Iran possa giocarsi con sole tre squadre, sia per una questione di numero di partite, sia per quella dei diritti tv.

0