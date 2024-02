Iran-Giappone dove vederla: Sky, Onefootball o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della Coppa d'Asia

Finale anticipata Iran-Giappone nei quarti di Coppa d'Asia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La finale anticipata, di scena però nei quarti di finale. Iran e Giappone erano le grandi favorite per la vittoria della Coppa d'Asia 2024, ma solamente una continuerà la propria avventura nel torneo. Il tabellone ha infatti affiancato le due rappresentative dopo quanto fatto nella fase a gironi, vinta da entrambi.

Negli ottavi, invece, l'Iran ha avuto la meglio sulla Siria solamente ai rigori (dopo essere rimasto in dieci prima dei tempi supplementari), mentre il Giappone ha superato per 3-1 il Bahrain. Nella stessa parte del tabellone anche i padroni di casa del Qatar e l'Uzbekistan: chi passa il turno sarà la grande favorita per la conquista del trofeo.

In questa pagina tutte le info su come vedere Iran-Giappone e le formazioni titolari dei quarti di Coppa d'Asia.