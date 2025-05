Inzaghi resta all'Inter o va in Arabia? Le cifre tra rinnovo e offerta super dell'Al Hilal, stipendio e rinforzi per restare in nerazzurro

Il tecnico valuta l’offerta dell’Al Hilal da 60 milioni, ma chiede rinnovo e garanzie all'Inter. Marotta ottimista, ma ci sono anche altri scenari.

Il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter è in bilico, con il tecnico che ha ammesso nel Media Day di ieri ad Appiano Gentile in vista della finale di Champions League di sabato contro il PSG di aver ricevuto offerte sia dall'Italia che dall’estero, inclusa quella dell'Al Hilal, club saudita pronto a offrire circa 60 milioni di euro per un contratto biennale.

Inzaghi, però, ha precisato che il discorso sul suo futuro verrà affrontato solo dopo la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

Sebbene l’allenatore sia soddisfatto della sua esperienza all'Inter, ha posto delle condizioni per rimanere: un rinnovo del contratto con un ingaggio di 10 milioni, garanzie sul mercato e una gestione più trasparente degli errori arbitrali.

La dirigenza interista, rappresentata dal presidente Marotta, ha risposto positivamente alle richieste, esprimendo ottimismo sulla possibilità di proseguire insieme. Ma la minaccia dell'Al Hilal potrebbe cambiare gli equilibri.