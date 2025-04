Inzaghi ha sempre perso contro il Bayern Monaco: i precedenti del tecnico da allenatore di Inter e Lazio

Bayern Monaco vs Inter

A Monaco per sfatare il tabù Bayern: Inzaghi cerca il primo risultato positivo, rispetto al passato la situazione è molto diversa.

Inter e Bayern Monaco si ritrovano in Champions dopo le due partite del girone nella stagione 2022/2023. Per tornare ad una sfida ad eliminazione diretta tra le due squadre invece bisogna tornare indietro alla stagione 2010/2011, quella dopo il triplete, con il successo dei nerazzurri negli ottavi di finale.

Per Simone Inzaghi non sarà la prima volta che affronta il Bayern Monaco in Champions League avendo già quattro precedenti contro i tedeschi, tutti però negativi.

Il tecnico italiano ha sempre perso quando ha giocato con i bavaresi e questa sera all'Allianz Arena cercherà quindi di cambiare la storia. C'è da dire però che mai come in questo caso la partita sembra equilibrata rispetto alle altre gare in cui Inzaghi ha dovuto affrontare il Bayern.