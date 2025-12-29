Inzaghi esclude Cancelo dall'Al-Hilal? Cosa sta succedendo e dove può andare il terzino a gennaio

Joao Cancelo è reduce da un problema muscolare che lo ha tenuto fuori a lungo.

Simone Inzaghi, una volta rientrato, lo aveva finora utilizzato solo nella Champions League asiatica proprio perché il portoghese era stato tagliato dalla lista in campionato causa infortunio.

L'allenatore però da regolamento può iscrivere solo otto stranieri e ha deciso di confermare quelli scelti nella prima parte di stagione ovvero Bono, Koulibaly, Theo Hernández, Rúben Neves, Milinkovic-Savic, Malcom, Darwin Núñez e Marcos Leonardo.