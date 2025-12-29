Pubblicità
Joao CanceloGetty Images
Lelio Donato

Inzaghi esclude Cancelo dall'Al-Hilal? Cosa sta succedendo e dove può andare il terzino a gennaio

L'ex allenatore dell'Inter avrebbe escluso Joao Cancelo dalla lista dei giocatori dell'Al-Hilal per la seconda parte della Saudi Pro League. Mendes cerca una nuova sistemazione in Europa.

La voce che arriva dall'Arabia Saudita è clamorosa: Simone Inzaghi ha escluso Joao Cancelo.

Il tecnico italiano avrebbe tagliato il nome del terzino portoghese dalla lista dei giocatori dell'Al-Hilal che verranno utilizzati nella seconda parte della Saudi Pro League.

Una decisione che se confermata spalancherebbe ovviamente le porte all'immediato addio di Cancelo. Ed in tal senso il suo potente agente Jorge Mendes sarebbe al lavoro.

Cancelo potrebbe dunque tornare in Europa già a gennaio dove i club interessati al terzino non mancano.

  • IL MOTIVO DELL'ESCLUSIONE DI CANCELO

    Joao Cancelo è reduce da un problema muscolare che lo ha tenuto fuori a lungo.

    Simone Inzaghi, una volta rientrato, lo aveva finora utilizzato solo nella Champions League asiatica proprio perché il portoghese era stato tagliato dalla lista in campionato causa infortunio.

    L'allenatore però da regolamento può iscrivere solo otto stranieri e ha deciso di confermare quelli scelti nella prima parte di stagione ovvero Bono, Koulibaly, Theo Hernández, Rúben Neves, Milinkovic-Savic, Malcom, Darwin Núñez e Marcos Leonardo.

  • CANCELO VERSO L'ADDIO

    L'esclusione dalla lista per la Saudi Pro League spingerà molto probabilmente Cancelo a lasciare l'Al-Hilal già a gennaio.

    Il portoghese infatti ha bisogno di giocare con continuità anche per non perdere i Mondiali con la sua nazionale.

    Peraltro già la scorsa estate Inzaghi aveva escluso Renan Lodi, che ha poi rescisso il contratto per ripartire dall'Atletico Mineiro.

  • CANCELO TORNA IN EUROPA? LE SQUADRE INTERESSATE

    Jorge Mendes è al lavoro per trovare una nuova sistemazione al suo assistito nel più breve tempo possibile.

    Cancelo gradirebbe tornare in Europa e più precisamente in Inghilterra, dove ha già vestito la maglia del Manchester City. I club interessati non mancherebbero.

    Difficile invece la pista che riporterebbe Cancelo al Barcellona soprattutto per via dell'alto ingaggio che percepisce il terzino.

    Il portoghese in ogni caso potrebbe rappresentare la classica occasione per molti club alla ricerca di qualità sulle fasce a gennaio.

  • QUANTO COSTA CANCELO

    Ma quali sono le condizioni per il trasferimento di Cancelo?

    L'Al-Hilal non ha nessun interesse a trattenere il giocatore controvoglia e sarebbe disponibile a cederlo in prestito contribuendo anche in parte al pagamento dell'oneroso ingaggio.

    Dopo un anno e mezzo, insomma, l'avventura del portoghese in Arabia Saudita volge al termine. L'obiettivo di Cancelo è ritrovare la migliore condizione e presentarsi al top ai Mondiali.

