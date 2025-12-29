Inzaghi esclude Cancelo dall'Al-Hilal? Cosa sta succedendo e dove può andare il terzino a gennaio

La voce che arriva dall'Arabia Saudita è clamorosa: Simone Inzaghi ha escluso Joao Cancelo.
Il tecnico italiano avrebbe tagliato il nome del terzino portoghese dalla lista dei giocatori dell'Al-Hilal che verranno utilizzati nella seconda parte della Saudi Pro League.
Una decisione che se confermata spalancherebbe ovviamente le porte all'immediato addio di Cancelo. Ed in tal senso il suo potente agente Jorge Mendes sarebbe al lavoro.
Cancelo potrebbe dunque tornare in Europa già a gennaio dove i club interessati al terzino non mancano.