La ricetta anti-Bayern di Inzaghi: "Dimentichiamo il risultato di Monaco, ma non la prestazione"

Inter vs Bayern Monaco

Simone Inzaghi indica la strada all'Inter per eliminare il Bayern e dice la sua sugli infortuni: "Ha influito anche la nuova Champions".

Dentro o fuori. L'Inter si gioca l'accesso alla semifinale di Champions League mercoledì sera, quando a 'San Siro' arriva il Bayern Monaco.

I nerazzurri partono dal leggero vantaggio maturato all'andata, quando un goal di Frattesi nel finale ha permesso all'Inter di vincere 1-2 all'Allianz Arena.

Alla squadra di Simone Inzaghi quindi basterà non perdere in casa contro il Bayern Monaco per passare il turno.

Ma chi giocherà titolare il ritorno dei quarti di Champions League? Le indicazioni e le dichiarazioni di Inzaghi alla vigilia di Inter-Bayern Monaco.