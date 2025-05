Inzaghi cancella i dubbi verso la finale di Champions League: "Lautaro sta bene, era disponibile già per Como-Inter"

Il tecnico nerazzurro fa il punto sugli infortunati in vista della sfida contro il PSG: "Sia Lautaro che Frattesi stanno bene e sono recuperati".

Ci siamo: è iniziata la settimana che porta l'Inter a disputare la sua seconda finale di Champions League negli ultimi tre anni.

Dopo aver superato brillantemente Bayern Monaco e Barcellona ai quarti e in semifinale, i nerazzurri si preparano a sfidare il Paris Saint-Germain, nell'ultima gara che vale il titolo di campione d'Europa.

In occasione del Media Open Day, Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa, rassicurando sulle condizioni di Lautaro Martinez e Davide Frattesi: "Mi avevano dato garanzie per essere al 100% e ho preferito non impiegarli nemmeno a partita in corso, visto il risultato".