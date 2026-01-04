Meglio degli Invincibili! Le incredibili statistiche dell'Arsenal di Arteta, può fare la storia

Le credenziali dei Gunners per il titolo sono state messe alla prova dopo che un errore iniziale di Gabriel Magalhaes ha regalato all'attaccante del Bournemouth Evanilson il goal dell'1-0 al 10'. Tuttavia, il difensore brasiliano si è rapidamente riscattato, segnando il goa del pareggio da un'azione confusa nell'area di rigore solo sei minuti dopo. Declan Rice, reduce da un infortunio al ginocchio, ha segnato il suo primo goal della serata al 54° minuto e ha completato la sua prima doppietta in Premier League al 71°, sfruttando con sicurezza un passaggio indietro del sostituto Bukayo Saka. Lo spettacolare tiro dalla distanza del sostituto del Bournemouth Eli Junior Kroupi al 76° minuto ha reso il finale nervoso, ma l'Arsenal ha resistito e conquistato i tre punti.

Questa vittoria fa continuare la stagione impressionante dell'Arsenal, evidenziando progressi significativi rispetto alle campagne precedenti. In questa fase della stagione, i Gunners stanno ottenendo risultati eccezionali rispetto alla squadra Invincibile di poco più di vent'anni fa: hanno guadagnato due punti in più rispetto alla squadra vincitrice del titolo 2003-04 nella stessa fase, hanno segnato quattro gol in più e hanno subito solo un goal in più rispetto alla squadra 03-04 a questo punto della stagione.