Meglio degli Invincibili! Le incredibili statistiche dell'Arsenal di Arteta, può fare la storia

Dopo la partita, Rice ha dichiarato a Sky Sports: "Dopo la vittoria contro l'Aston Villa, l'obiettivo principale oggi era quello di continuare sulla stessa strada e vincere. La vittoria contro l'Aston Villa non avrebbe significato nulla se oggi non fossimo venuti qui e non avessimo ottenuto nulla. In questo periodo dell'anno è molto importante, il calendario è folle, le partite si susseguono a ritmo serrato e se riesci a vincere le partite intorno a Natale, oltre a quello che abbiamo già fatto, ti ritrovi in una posizione davvero vantaggiosa. Dobbiamo continuare a costruire su questo, mantenere la mentalità giusta, continuare a spingere, ma al momento siamo in una posizione davvero ottima. Speriamo che continui così a lungo.
"Sembrava che ci stessero assalendo in massa nel primo tempo, ma siamo una squadra, nel secondo tempo, quando siamo entrati in campo dopo l'intervallo e l'allenatore ha parlato e noi abbiamo parlato tra di noi, sapevamo di avere la qualità e sapevamo che c'era lo spazio per andare avanti e vincere la partita, e lo abbiamo fatto molte volte in questa stagione, quindi merito a tutti per essere scesi in campo e aver giocato bene nel secondo tempo, perché oggi non è stato facile."