FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-ARSENALAFP

Meglio degli Invincibili! Le incredibili statistiche dell'Arsenal di Arteta, può fare la storia

L'Arsenal ha battuto il Bournemouth per 3-2, portandosi a +6 in testa alla classifica della Premier League, una vittoria che lo pone su una traiettoria superiore rispetto ai leggendari Invincibili della stagione 2003-04.

 Prosegue il cammino dell'Arsenal che non sbaglia e mantiene così lo stesso distacco dalla seconda della Premier League, ovvero il Manchester City. Vittoria per 3-2 contro il Bournemouth.

I Gunners stanno viaggiando a ritmi addirittura superiori rispetto alla squadra che nel 2003/2004 vinse il titolo; le statistiche sono molto favorevoli alla squadra di Mikel Arteta, che punta a conquistare il primo titolo di campionato del club in 22 lunghi anni. 

  • VITTORIA CHE ALIMENTA LA SPERANZA DEL TITOLO

    Le credenziali dei Gunners per il titolo sono state messe alla prova dopo che un errore iniziale di Gabriel Magalhaes ha regalato all'attaccante del Bournemouth Evanilson il goal dell'1-0 al 10'. Tuttavia, il difensore brasiliano si è rapidamente riscattato, segnando il goa del pareggio da un'azione confusa nell'area di rigore solo sei minuti dopo. Declan Rice, reduce da un infortunio al ginocchio, ha segnato il suo primo goal della serata al 54° minuto e ha completato la sua prima doppietta in Premier League al 71°, sfruttando con sicurezza un passaggio indietro del sostituto Bukayo Saka. Lo spettacolare tiro dalla distanza del sostituto del Bournemouth Eli Junior Kroupi al 76° minuto ha reso il finale nervoso, ma l'Arsenal ha resistito e conquistato i tre punti.

    Questa vittoria fa continuare la stagione impressionante dell'Arsenal, evidenziando progressi significativi rispetto alle campagne precedenti. In questa fase della stagione, i Gunners stanno ottenendo risultati eccezionali rispetto alla squadra Invincibile di poco più di vent'anni fa: hanno guadagnato due punti in più rispetto alla squadra vincitrice del titolo 2003-04 nella stessa fase, hanno segnato quattro gol in più e hanno subito solo un goal in più rispetto alla squadra 03-04 a questo punto della stagione.

  • Arsenal Victory ParadeGetty Images Sport

    RICE ESULTA

    Dopo la partita, Rice ha dichiarato a Sky Sports: "Dopo la vittoria contro l'Aston Villa, l'obiettivo principale oggi era quello di continuare sulla stessa strada e vincere. La vittoria contro l'Aston Villa non avrebbe significato nulla se oggi non fossimo venuti qui e non avessimo ottenuto nulla. In questo periodo dell'anno è molto importante, il calendario è folle, le partite si susseguono a ritmo serrato e se riesci a vincere le partite intorno a Natale, oltre a quello che abbiamo già fatto, ti ritrovi in una posizione davvero vantaggiosa. Dobbiamo continuare a costruire su questo, mantenere la mentalità giusta, continuare a spingere, ma al momento siamo in una posizione davvero ottima. Speriamo che continui così a lungo.

    "Sembrava che ci stessero assalendo in massa nel primo tempo, ma siamo una squadra, nel secondo tempo, quando siamo entrati in campo dopo l'intervallo e l'allenatore ha parlato e noi abbiamo parlato tra di noi, sapevamo di avere la qualità e sapevamo che c'era lo spazio per andare avanti e vincere la partita, e lo abbiamo fatto molte volte in questa stagione, quindi merito a tutti per essere scesi in campo e aver giocato bene nel secondo tempo, perché oggi non è stato facile."

  • ARTETA ESALTA IL CARATTERE

    Anche il tecnico dell'Arsenal ha parlato dopo la partita: "Sono molto contento, sapevamo quanto sarebbe stata difficile questa partita, loro sono una squadra che ti mette costantemente sotto pressione. Sono davvero forti, il primo gol subito ha reso tutto ancora più difficile per noi, ma adoro il carattere di questa squadra. Amo il carattere di Gabriel, il modo in cui ha superato quella situazione è semplicemente incredibile, la dice lunga su quanto siamo cresciuti. La squadra ha trovato il modo di batterli ed è una vittoria importantissima". 

  • Bournemouth v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    LA STRADA PER EGUAGLIARE GLI INVINCIBILI

    Non c'è dubbio che l'attuale generazione di stelle dell'Arsenal abbia la capacità di eguagliare le leggende che hanno conquistato il titolo della Premier League nel 2004, nonostante abbia perso due partite in questa stagione. Ma, per stare al passo con le altre statistiche chiave, dovranno conquistare almeno altri 42 punti nelle restanti 18 partite (2,3 punti a partita) e, per farlo, la loro difesa dovrà rimanere impenetrabile e subire solo altre 12 reti per eguagliare le imprese dei campioni di Arsene Wenger. E continueranno la loro corsa al titolo con uno scontro casalingo contro gli attuali campioni del Liverpool giovedì sera.

