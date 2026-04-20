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Vittorio Rotondaro

Invasione di campo e arresti a Monopoli: quattro gare a porte chiuse per il Foggia

Serie C
Foggia

Stangata del Giudice Sportivo per il Foggia: ammenda di 10mila euro e quattro gare casalinghe a porte chiuse dopo i fatti di Monopoli.

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Situazione drammatica dal punto di vista sportivo per il Foggia, sempre più a un passo dalla retrocessione in Serie D.

'Satanelli' sconfitti anche nel derby pugliese dal Monopoli, caratterizzato da una sospensione nel finale a causa della clamorosa invasione di campo di alcuni supporters foggiani.

Un episodio che si ripercuoterà sulle prossime sfide dei rossoneri, ormai vicini al baratro.

  • IL COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO

    Il Giudice Sportivo ha sanzionato il Foggia con un'ammenda economica di 10mila euro e la decisione di disputare le prossime quattro partite casalinghe tra campionato e/o Coppa Italia a porte chiuse.

    "Il Giudice Sportivo, Ritenuta la continuazione, la misura della sanzione viene determinata in applicazione degli artt. 6, 8, lett. b) ed e), 13, comma 2, 25 e 26, comma 3 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in

    trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). La misura medesima è attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. Per l’effetto, commina la sanzione della disputa di QUATTRO gare casalinghe di

    Campionato e/o di Coppa Italia alle quali parteciperà la società Foggia A PORTE CHIUSE e di EURO 10.000,00 di ammenda.

    Dispone che la sanzione della disputa delle quattro gare casalinghe ufficiali a porte chiuse sopra irrogata sia scontata in occasione della gara casalinga del Campionato immediatamente successiva alla pubblicazione del presente Comunicato e, per il rimanente, in occasione di

    tutte le altre gare ufficiali casalinghe delle due manifestazioni sopra indicate ivi compresa l’eventuale fase di Play Off e Play Out cui parteciperà la Società sanzionata".

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  • RETROCESSIONE VICINA

    A una giornata dal termine della stagione regolare, il Foggia è in una situazione disperata: al momento è terzultimo ma anche a nove punti dal Giugliano quartultimo.

    Secondo il regolamento, se la distanza tra queste due posizioni è pari o superiore a 8 lunghezze, i playout non si giocano e a retrocedere direttamente è la squadra con meno punti.

    Servirà dunque un miracolo al Foggia per far sì che la chance dei playoff non sfumi: all'ultima giornata i rossoneri ospiteranno (senza tifosi) il Foggia, mentre il Giugliano farà visita alla Casertana.

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