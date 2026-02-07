Conte critico dopo Genoa-Napoli: "Complimenti ai miei ragazzi, ma se siamo persone intelligenti dobbiamo fare delle valutazioni sul mercato fatto"

Il Napoli non ha alcuna intenzione di mollare la corsa Scudetto e, nonostante le difficoltà legate ai continui infortuni, supera il Genoa nei secondi finali nella delicata trasferta del Ferraris.
Dopo la rete a freddo di Ruslan Malinovskyi, la formazione campana ha reagito immediatamente, ribaltando la gara in un minuto grazie alle marcature di Rasmus Højlund e Scott McTominay, con lo scozzese costretto poi a restare negli spogliatoi all’intervallo per un problema muscolare.
Nella ripresa, una ingenuità di Buongiorno, la seconda della giornata, complica la gara del Napoli e vale il 2-2 firmato da Lorenzo Colombo, con l’espulsione di Juan Jesus a rendere ancora più difficile la gestione del match. Alla fine, però, a decidere è la rete su rigore di Rasmus Højlund.
Al termine della sfida, Antonio Conte - ai microfoni di Dazn - ha parlato delle condizioni del suo centrocampista, dell’importanza di questi tre punti su un campo difficile e della buona reazione mostrata dalla squadra nonostante lo svantaggio iniziale.