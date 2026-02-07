Conte critico dopo Genoa-Napoli: "Complimenti ai miei ragazzi, ma se siamo persone intelligenti dobbiamo fare delle valutazioni sul mercato fatto"

"Che messaggio mandiamo? Penso che sia una vittoria al di là di quello che abbiamo dimostrato dal punto di vista del cuore. Abbiamo fatto tutto noi. I goal del Genoa sono due infortuni nostri. Dopo due errori così non è facile rialzarsi. Poi c'è stata l'altra tegola del 10 contro 11, ma non abbiamo mai smesso di attaccare. Con Gutierrez potevamo far goal, poi c'è stato il rigore finale che ci ha fatto vincere la partita. Questa è una squadra mai doma. Ero curioso di vedere che risposta davano i ragazzi senza Di Lorenzo, un giocatore importante per il Napoli, e ho avuto una risposta bella e forte da parte di tutti. Sono ragazzi che buttano il cuore dopo l'ostacolo, sono fiero di loro. È una partita che meritavamo di vincere, ma complimenti al Genoa. Giocare a Marassi è come giocare in Premier League".