Continua il percorso netto dell’Inter in campionato: nella trasferta contro la Cremonese, i nerazzurri hanno centrato il quarto successo consecutivo in Serie A.
La pratica è stata chiusa già nel primo tempo grazie alle reti di Lautaro Martinez e Piotr Zielinski e, almeno per il momento, è fuga a +8 sul Milan, che scenderà in campo martedì contro il Bologna.
Al termine della sfida, ai microfoni di Sky Sport prima e di Dazn poi, ha parlato il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, commentando la prestazione dei suoi e l’episodio spiacevole che ha coinvolto Emil Audero.