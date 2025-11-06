L’Inter non incanta ma vola: battuti Verona e Kairat di misura, -1 dal Napoli in Serie A e primato in Champions League con Bayern e Arsenal

Dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Napoli del 25 ottobre, l’Inter sembrava aver subito spazzato via ogni preoccupazione con il netto 3-0 rifilato alla Fiorentina appena quattro giorni più tardi.
Il calendario di inizio novembre ha poi messo i nerazzurri di fronte a due sfide sulla carta abbordabili: in campionato, la trasferta di Verona contro la formazione di Paolo Zanetti; in Champions League, il confronto con i kazaki del Kairat Almaty, squadra che finora aveva raccolto appena un punto nella competizione.
La squadra di Cristian Chivu, tuttavia, non ha avuto vita facile. In entrambe le gare si è fatta raggiungere sull’1-1, rischiando di lasciare per strada punti preziosi. Alla fine, però, i successi - fondamentali - sono arrivati: in campionato, complice anche lo 0-0 del Napoli sul campo del Como, l’Inter si è portata a -1 dalla vetta; in Champions League, invece, prosegue a punteggio pieno, come soltanto Arsenal e Bayern Monaco.