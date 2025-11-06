L’Inter non incanta ma vola: battuti Verona e Kairat di misura, -1 dal Napoli in Serie A e primato in Champions League con Bayern e Arsenal

A differenza del match contro il Verona, l’Inter non è sembrata approcciare al meglio la sfida contro il Kairat.

È vero: i nerazzurri hanno creato - e sprecato - diverse occasioni nel primo tempo, trovando comunque il vantaggio grazie alla settima rete stagionale di Lautaro Martínez. Tuttavia, la netta differenza tecnica in campo era fin troppo evidente.

La sensazione è stata quella di una squadra con il freno a mano tirato, che avrebbe potuto chiudere la prima frazione con un margine ben più ampio. L’1-1 firmato da Ofri Arad a inizio ripresa ha evidenziato proprio questo: l’approccio mentale non è stato dei migliori.

Sulla rete del pareggio, la difesa nerazzurra è rimasta a guardare mentre il centrocampista israeliano insaccava di testa da distanza ravvicinata. La soluzione è arrivata poi dal sinistro da fuori area di Carlos Augusto, che ha spazzato via ogni pensiero negativo e regalato all’Inter tre punti preziosi per il futuro.

Il primato a quota 12 punti, condiviso con Arsenal e Bayern Monaco, rappresenta ormai una quasi certezza della qualificazione ai playoff - obiettivo minimo di questa fase - e apre le porte a una possibile qualificazione diretta agli ottavi. Tutto, però, dipenderà dalle ultime quattro gare contro Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund: e, per forza di cose, l’atteggiamento dovrà essere diverso.