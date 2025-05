Inter-Verona 1-0, pagelle e tabellino: con la testa alla Champions basta Asllani, il Napoli rimane a -3

L'Inter torna a vincere in campionato e rimane a -3 dal Napoli. Tantissimi cambi per Inzaghi, a cui basta il rigore di Asllani.

Turnover estremo per Inzaghi in vista del ritorno contro il Barcellona. Fuori praticamente tutti i titolarissimi, compreso Sommer tra i pali. Sulle fasce Zalewski e Darmian, davanti Arnautovic e Correa. Panchina per Thuram, Barella e Bastoni.

La partita si indirizza subito, dopo appena 6 minuti. Valentini tocca ingenuamente col braccio in area di rigore e l'arbitro assegna il penalty dopo controllo al Var. Sul dischetto si presenta un po' a sorpresa Asllani, che spiazza Montipò con estrema freddezza. L'Inter fa ovviamente la partita con Zalewski tra i più positivi. Asllani prova a pescare il jolly da lontano per la doppietta, dando anche lui ottime risposte ad Inzaghi.

Nel secondo tempo la partita scorre via lentamente. Il Verona rinuncia praticamente a provarci e l'Inter mette il pilota automatico, dando l'impressione di volersi accontentare del massimo risultato con il minimo sforzo. Basta Asllani all'Inter per ritrovare la vittoria in campionato e tornare a -3 dal Napoli. Tutto invariato in questa giornata nella lotta Scudetto. Ma la testa era già alla Champions.