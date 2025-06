Inter-Urawa probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Thuram, Calhanoglu, Frattesi, Bisseck, Zielinski e Sebastiano Esposito

Dopo il pareggio dell'esordio contro il Monterrey, l'Inter cerca la prima vittoria contro i giapponesi degli Urawa Reds: le scelte di Chivu.

Il pareggio dell'esordio contro il Monterrey è già alle spalle: l'Inter affronta i giapponesi degli Urawa Red Diamonds per provare a conquistare la prima vittoria al Mondiale per Club e, di conseguenza, portarsi in buona posizione in chiave qualificazione.

Se l'Inter non è andata oltre l'1-1 contro i messicani, gli Urawa hanno perso la partita inaugurale: la formazione giapponese è stata infatti sconfitta per 3-1 dagli argentini del River Plate, con l'ex nerazzurro Colidio protagonista della serata.

Chi scenderà in campo sabato 21 giugno al Lumen Field di Seattle, con calcio d'inizio alle ore 21? Le scelte di formazione di Cristian Chivu e di Maciej Skorza, allenatore polacco degli Urawa.