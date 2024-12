Inter-Udinese dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della Coppa Italia

Prima partita di Coppa Italia per l'Inter, che a San Siro ospita l'Udinese per conquistare i quarti: dove guardare la sfida in tv e streaming.

Prima partita di Coppa Italia per l'Inter, che ospita l'Udinese a San Siro per provare a conquistare i quarti di finale del torneo. I bianconeri, invece, hanno superato la Salernitana nel turno precedente e sono decisi ad espugnare anche Milano.

In palio, per una delle due squadre, c'è la partita contro la Lazio, che ha già superato il turno e aspetta Inter o Udinese. Il team meneghino ha vinto la Coppa Italia nel 2023 e nel 2022, mentre il miglior risultato dei bianconeri è la sconfitta in finale oltre cento anni fa, nel 1922.

L'Udinese ha un muro da scavacare, considerando come la vittoria a Milano contro l'Inter manchi dal 2017. Statisticamente, però, l'ultimo precedente tra le due squadre in Coppa Italia ha visto i bianconeri in festa nella partita degli ottavi - anche in quel caso a gara unica - nel 2014.