GOAL

Inter U23-Pro Vercelli dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Allo U-Power Stadium in palio punti preziosi in chiave playoff: l’Inter U23 sfida la Pro Vercelli.

Inter U23 e Pro Vercelli si sfidano nella 16esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi.

Entrambe le squadre sono reduci dall’impegno di Coppa Italia: nerazzurri ko contro il Renate, impostosi in rimonta per 3-2.

Brillante, invece, la prova della formazione di Santoni, che ha guadagnato il pass per i quarti eliminando con un netto 5-1 l’Atalanta U23. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • INTER U23-PRO VERCELLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Inter U23-Pro Vercelli

    • Data: domenica 30 novembre

    • Orario: 14:30

    • Canale TV: Sky Sport 254

    • Streaming: Sky Go, NOW

  • FORMAZIONI UFFICIALI INTER U23-PRO VERCELLI

    INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Cinquegrano, Prestia, Alexiou; Kamate, Fiordilino, Kaczmarski, Bovo, David; Agbonifo, Spinaccè. All. Vecchi.

    PRO VERCELLI (4-3-3): Passador; Clemente, El Bouchataoui, Coccolo, Pino; Piran, Burruano, Iotti; Akpa Akpro, Rutigliano, A. Sow. All. Santoni.

  • ORARIO INTER U23-PRO VERCELLI

    La gara fra Inter U23 e Pro Vercelli, valida per la giornata numero 16 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 30 novembre, allo U-Power Stadium con fischio d’inizio ore 14:30.

  • DOVE VEDERE INTER U23-PRO VERCELLI IN TV

    • Sky Sport

    Inter U23-Pro Vercelli verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

    Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 254.

  • INTER U23-PRO VERCELLI IN DIRETTA STREAMING

    • Sky Go

    • Now

    Sarà possibile seguire Inter U23-Pro Vercelli anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

    Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.


  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Andrea Menon.

