Inter tradita dagli intoccabili: flop per Akanji, Barella e Thuram

Si è scritto che il colpo subito in testa, con il taglio al sopracciglio che lo ha costretto a indossare una vistosa fasciatura, sia stato il motivo per cui Akanji ha sbagliato tutto al momento dello 0-1 avversario.

Stordito o no, Akanji ha perso palla permettendo ad Hauge di segnare il goal del vantaggio del Bodo, mettendo praticamente fine alla possibilità di rimonta.

Si è trattato di uno dei pochi errori in stagione, che può capitare. Il problema è che è arrivato nei minuti più importanti della stagione, nonostante l'Inter non riuscisse a sbloccare il match. Probabilmente anche senza quell'errore non sarebbe cambiato niente.