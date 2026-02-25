Inter tradita dagli intoccabili: flop per Akanji, Barella e Thuram

Prima partita, prima eliminazione. Dopo le tre sconfitte dell'andata, l'Italia è caduta con la squadra che secondo i pronostici sembrava poter essere l'unica in grado di rimontare il k.o del primo match: niente da fare per l'Inter, sconfitta in entrambe le gare contro il Bodo/Glimt e costretta a salutare la Champions League dopo il 2-1 interno maturato a San Siro.
Una gara decisamente deludente per l'Inter, che ha sì tirato più volte e avuto un possesso palla decisamente più alto, ma che allo stesso tempo è stata poco precisa e cinica, ingarbugliata nei momenti decisivi.
Uno dei problemi maggiori è stato senza dubbio l'apporto dei suoi uomini più importanti, quelli che avrebbero dovuto far valere la propria esperienza nerazzurra per permettere alla squadra di rimontare.