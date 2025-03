Inter tra turnover e infortuni: Bastoni, Barella, Lautaro e Thuram, chi riposa contro il Monza

Inter vs Monza

Le scelte di Inzaghi verso Inter-Monza: il tecnico pensa anche alla sfida di Champions, ecco chi può rimanere fuori.

Tra Feyenoord e Feyenoord c'è in mezzo il Monza; partita sulla carta facile ma che può anche nascondere delle insidie visto che arriva tra i due impegni di Champions League.

L'Inter è alle prese con un calendario sempre più impegnativo e di conseguenza Simone Inzaghi dovrà gestire le energie della squadra, cercando di sfruttare tutta la rosa a disposizione.

Non mancheranno quindi i cambi rispetto al match vinto in Olanda. Il tecnico è orientato a concedere un po' di riposo a qualche big. Ecco tutti i dubbi di formazione per Inter-Monza.