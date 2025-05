L'Inter tra scudetto e finale di Champions: Napoli e PSG più riposate, Inzaghi deve gestire la rosa

Il Napoli ha solo l'obiettivo scudetto e il PSG pensa unicamente alla Champions: nerazzurri "costretti" a non mollare niente.

L'impresa con il Barcellona è alle spalle e per l'Inter è arrivato il momento di concentrarsi nuovamente sul campionato per contendere fino all'ultima giornata lo scudetto al Napoli di Antonio Conte, che guida la classifica con tre punti in più.

Non sarà però semplice per la squadra di Simone Inzaghi, soprattutto dal punto di vista mentale considerando che il pensiero non può che andare anche alla finale di Champions in programma a fine maggio.

Un fattore che può condizionare il finale di stagione e che segna una differenza rispetto alle due rivali, ovvero Napoli e PSG, che invece possono concentrarsi unicamente su un solo obiettivo.

Che impatto avrà questo sulle ultime tre gare di Serie A? E come cambierà il modo in cui Inter e PSG arriveranno alla finale di Champions a Monaco di Baviera?