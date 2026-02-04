Inter-Torino, ci sono i supplementari o i rigori in caso di parità al 90'? Il regolamento dei quarti di finale della Coppa Italia

Inter o Torino: da qui uscirà la prima semifinalista della Coppa Italia 2025/2026, competizione che dopo la conclusione degli spezzettatissimi ottavi di finale si prepara a dare il via al turno successivo, ovvero i quarti.

La gara tra la formazione di Cristian Chivu e quella di Marco Baroni si giocherà questa sera, mercoledì 4 febbraio, allo U-Power Stadium di Monza (dunque non a San Siro): calcio d'inizio alle 21. Il match sarà in gara secca, dunque senza ritorno: chi vince si qualifica e va in semifinale, chi perde viene inesorabilmente eliminato.

Cosa accadrebbe, invece, nel caso Inter e Torino arrivassero al 90' in una situazione di parità di punteggio? Si andrebbe ai tempi supplementari o direttamente ai calci di rigore? Cosa dice il regolamento della Coppa Italia per quanto riguarda i quarti di finale.