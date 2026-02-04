Goal.com
Mkhitaryan Casadei Inter TorinoGetty Images
Stefano Silvestri

Inter-Torino, ci sono i supplementari o i rigori in caso di parità al 90'? Il regolamento dei quarti di finale della Coppa Italia

Inter e Torino si giocano in gara secca a Monza il passaggio alle semifinali di Coppa Italia: chi vince si qualifica, chi perde viene eliminato. Ma cosa accadrebbe in caso di pareggio?

Inter o Torino: da qui uscirà la prima semifinalista della Coppa Italia 2025/2026, competizione che dopo la conclusione degli spezzettatissimi ottavi di finale si prepara a dare il via al turno successivo, ovvero i quarti.

La gara tra la formazione di Cristian Chivu e quella di Marco Baroni si giocherà questa sera, mercoledì 4 febbraio, allo U-Power Stadium di Monza (dunque non a San Siro): calcio d'inizio alle 21. Il match sarà in gara secca, dunque senza ritorno: chi vince si qualifica e va in semifinale, chi perde viene inesorabilmente eliminato.

Cosa accadrebbe, invece, nel caso Inter e Torino arrivassero al 90' in una situazione di parità di punteggio? Si andrebbe ai tempi supplementari o direttamente ai calci di rigore? Cosa dice il regolamento della Coppa Italia per quanto riguarda i quarti di finale.

  • INTER-TORINO, CI SONO I SUPPLEMENTARI?

    Per quanto riguarda i tempi supplementari, la risposta è no: non sono previsti per Inter-Torino in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, ma in generale non sono previsti nei quarti di finale di Coppa Italia.

    Nerazzurri e granata non si daranno dunque battaglia per altri 30 minuti, suddivisi nei due classici tempi da 15 ciascuno, per decretare la prima formazione qualificata alle semifinali.

  • INTER-TORINO, CI SONO I RIGORI?

    Ne consegue che Inter-Torino verrà risolta direttamente ai calci di rigore in caso di equilibrio di punteggio al 90': le due squadre avranno dunque a disposizione cinque tentativi a testa dal dischetto, con possibilità di proseguire ad oltranza nel caso l'equilibrio ancora non si sia spezzato.

  • IL REGOLAMENTO DEI QUARTI DI COPPA ITALIA

    Così recita infatti il regolamento dei quarti di Coppa Italia:

    "Ottiene la qualificazione alle semifinali la squadra che segna il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, l’arbitro provvede a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.

  • QUANDO SONO PREVISTI I SUPPLEMENTARI

    I tempi supplementari non erano previsti neppure nei sedicesimi e negli ottavi di finale, ma verranno introdotti nel prossimo turno di Coppa Italia: dunque al termine delle semifinali di ritorno, se necessari.

    Allo stesso modo, anche nella finalissima di Coppa Italia sono previsti i supplementari prima degli eventuali calci di rigore, sempre che il punteggio sia di parità al termine dei 90 minuti regolamentari.

