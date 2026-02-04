Inter-Torino con Sommer, Zielinski, Dimarco e Akanji in tribuna: la scelta di Chivu, panchina inedita

Chivu manda in campo un'Inter inedita per provare a conquistare le semifinali di Coppa Italia, scegliendo inoltre di portare in panchina praticamente tutta la squadra Under 23. Per alcuni big e titolari, invece, è arrivata la tribuna a sorpresa.

Una scelta forte per Chivu, che ha sì confermato il turnover, ma in maniera ben più massiccia rispetto a quanto i tifosi dell'Inter si aspettavano, tanto che Sommer e Dimarco, ad esempio, non sono neanche in panchina, ma bensì direttamente in tribuna. Fuori causa, non per scelta tecnica, anche Calhanoglu, Barella e Dumfries, che si sono allenati a parte.

Per far spazio ai tanti giovani dell'U23, Chivu ha lasciato diversi titolari in tribuna, anche perchè sono stati lanciati in campo dal 1' anche Cocchi e Kamate, schierati da inizio gara sulle due fasce. Rispetto alla gara contro la Cremonese, dunque, è stato confermato il solo Frattesi: per il resto 6 giocatori in panchina e 4 in tribuna.