Dimarco InterGetty Images
Francesco Schirru

Inter-Torino con Sommer, Zielinski, Dimarco e Akanji in tribuna: la scelta di Chivu, panchina inedita

Non solo i giocatori lasciati in panchina, Chivu sorprende tutto spedendo quattro titolarissimi in tribuna nonostante la convocazione per la partita contro il Torino.

Chivu manda in campo un'Inter inedita per provare a conquistare le semifinali di Coppa Italia, scegliendo inoltre di portare in panchina praticamente tutta la squadra Under 23. Per alcuni big e titolari, invece, è arrivata la tribuna a sorpresa.

Una scelta forte per Chivu, che ha sì confermato il turnover, ma in maniera ben più massiccia rispetto a quanto i tifosi dell'Inter si aspettavano, tanto che Sommer e Dimarco, ad esempio, non sono neanche in panchina, ma bensì direttamente in tribuna. Fuori causa, non per scelta tecnica, anche Calhanoglu, Barella e Dumfries, che si sono allenati a parte.

Per far spazio ai tanti giovani dell'U23, Chivu ha lasciato diversi titolari in tribuna, anche perchè sono stati lanciati in campo dal 1' anche Cocchi e Kamate, schierati da inizio gara sulle due fasce. Rispetto alla gara contro la Cremonese, dunque, è stato confermato il solo Frattesi: per il resto 6 giocatori in panchina e 4 in tribuna.

  • FORMAZIONI UFFICIALI INTER-TORINO

    INTER (3-5-2): J. Martinez; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Cocchi; Bonny, Thuram. All. Chivu.

    TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Coco, Tameze; Pedersen, Anjorin, Prati, Vlasic, Obrador; Kulenovic, Njie. All. Baroni

  • LA PANCHINA DELL'INTER

    Portieri: Di Gennao, Calligaris

    Difensori: Bisseck, Bastoni, Alexiou

    Centrocampisti: Sucic, Luis Henrique, Berenbruch, Bovo, Topalovic

    Attaccanti: Esposito, Lautaro, Cinquegrano

  • TITOLARI IN TRIBUNA

    Vista la gara di Serie A contro il Sassuolo, alla quale seguirà quella contro la Juventus, Chivu ha scelto di dare completo riposto a Sommer, Zielinski, Dimarco e Akanji, ovvero quattro degli imprescindibili nerazzurri. 

    Per far crescere i giovani allenati in passato, Chivu ha portato in panchina giocatori che verranno inseriti a gara in corso alla pari, ovviamente, dei big effettivamente disponibili, come Lautaro e Pio Esposito.

  • DARMIAN OUT ALL'ULTIMO

    Alla vigilia sembrava scontata la presenza titolare di Darmian dopo diverso tempo, ma alla fine l'esterno italiano non è presente neanche in panchina.

    Il motivo? L'improvvisa sindrome gastrointestinale acuta che ha colpito l'ex Torino, costretto a rimanere fuori dal match contro la sua vecchia squadra.

  • IL TABELLONE DI COPPA ITALIA

    QUARTI

    Bologna-Lazio

    Atalanta-Juventus

    Inter-Torino

    Napoli-Como

    SEMIFINALI

    Bologna/Lazio-Atalanta/Juventus

    Inter/Torino-Napoli/Como

    FINALE

    Bologna/Lazio/Atalanta/Juventus-Inter/Torino/Napoli/Como

