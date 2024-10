Inter-Torino 3-2, pagelle e tabellino: follia Maripan, poi si scatena Thuram, prima tripletta in nerazzurro

L'Inter batte non senza faticare 3-2 il Torino, nonostante l'uomo in più per oltre 70 minuti. È la notte di Marcus Thuram, con la sua prima tripletta.

Inzaghi rilancia la Thu-La dopo il fruttuoso turnover in Champions, riportando anche Darmian titolare a destra e Bisseck nel terzetto difensivo al posto di Pavard. Nel Torino, con in panchina Lino Godinho al posto dello squalificato Vanoli, risolve il solito ballottaggio Adams-Sanabria in favore dello scozzese.

Nei primi 15 minuti succede poco, fino a quando Ricci non decide di tirare una sassata a Sommer, che però si fa trovare decisamente sul pezzo. Ma il vero episodio chiave della partita arriva pochi minuti dopo, quando Maripan, con uno scellerato intervento in ritardo su Thuram, prima si becca il giallo e poi il rosso diretto da Marcenaro dopo on field review.

Dopo l'espulsione la partita deflagra. Godinho ci mette un po' troppo a togliere Adams per mettere Masina e allora Thuram sfrutta la disorganizzazione difensiva del Torino per fare 1-0 e tornare al goal a più di un mese di distanza. Passano dieci minuti e arriva il copia-incolla: ancora un cross di un difensore, stavolta Acerbi (prima era stato Bastoni), e ancora un colpo di testa di Thuram per raddoppiare. L'uomo in più e i due goal di vantaggio, tuttavia, fanno rilassare un po' troppo la squadra di Inzaghi, che appena un minuto dopo si trova a subire il 2-1 di Zapata che ridà improvvisamente fiducia un Torino che sembrava già KO.

Questa, però. è la serata di Marcus Thuram. A mezz'ora dalla fine il Tikus rimette infatti il lucchetto alla partita segnando la sua prima tripletta con la maglia dell'Inter e rispondendo dopo poche ore a Retegui, raggiunto in vetta alla classifica marcatori a quota 7 goal. La serata sfortunata del Torino prosegue con l'infortunio di Zapata, che esce in barella tra gli applausi di San Siro. Si teme un problema serio al ginocchio per il colombiano.

Nonostante tutto, però, i granata approfittano dell'eccessiva leggerezza difensiva dell'Inter di quest'anno per riportarsi ancora a -1, con il rigore trasformato da Vlasic, concesso per fallo di Calhanoglu su Masina. Alla fine i tre punti per i nerazzurri arrivano comunque, con il secondo 3-2 consecutivo dopo quello di Udine, ma i due goal subiti in superiorità numerica e i rischi nel finale non faranno sicuramente dormire a Inzaghi sogni tranquillissimi nonostante la vittoria.