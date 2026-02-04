Goal.com
Bonny Inter Torino Coppa ItaliaGetty Images
Francesco Schirru

Inter-Torino 2-1 voti e tabellino: Kamate serve, Bonny e Diouf spingono Chivu in semifinale nonostante il turnover

Un goal per tempo ha permesso all'Inter, senza titolari, di superare il Torino e accedere alle semifinali di Coppa Italia, dove giocherà contro una tra Napoli e Como.

L'Inter è la prima semifinalista di Coppa Italia. Nonostante un turnover totale, la squadra di Chivu batte 2-1 il Torino, comunque anch'esso infarcito di riserve, passando al turno successivo del torneo, dove affronterà una tra Napoli e Como. A decidere la gara Bonny, con un colpo di testa sull'assist dell'esordiente Kamate, verso il quale l'amore dei tifosi nerazzurri è stato praticamente istantaneo, e Diouf.

Classe 2004 dell'Under 23, Kamate ha giocato titolare sulla fascia destra per l'improvvisa indisponibilità Darmian, con il compagno di Serie C Cocchi sulla fascia opposta: esperimento riuscito all'interno di una squadra che ha visto il solo Frattesi confermato dopo il successo contro la Cremonese, con Dimarco, Akanji, Sommer e Zielinski neanche in panchina.

Due squadre non proprio in forma hanno dato vita a una partita alquanto lenta fino al vantaggio di Bonny, risolta da una giocata, quella di Kamatè (dribbling e cross dalla fascia destra), che ha contribuito a dare il successo all'Inter. Nella ripresa Diouf ha raddoppiato su assist di Thuram, fin lì decisamente deludente, mentre Kulenovic, già tra i migliori in campo del Torino, ha riaperto la gara dieci minuti più tardi facendosi trovare pronto sul cross di Pedersen, su cui la difesa interista è rimasta immobile.

Solamente tra una settimana l'Inter conoscerà la sua avversaria, visto quel Napoli-Como di scena il 10 febbraio. A seconda di chi passerà al turno successivo, Lautaro e compagni giocheranno il match di ritorno a San Siro o fuori. 

E a proposito di San Siro, il 2-1 contro il Torino si è giocato a Monza, visto un Meazza occupato dalle Olimpiadi invernali al via in questi giorni.

  • PAGELLE INTER

    Kamate (voto 7) fornisce una prova notevole, non solo per l'assist: duttile e in grado di giocare in più ruoli, può essere il futuro dell'Inter già dalla prossima stagione. Acerbi e De Vrij (voto 6) cominciano a faticare nel corso della ripresa, rimanendo fermi in occasione del goal grranata. Thuram (6) si sveglia solo nei primi minuti del secondo tempo, prima di venire sostituito alla pari di Bonny e Mkhitaryan.

    INTER (3-5-2): J. Martinez 6.5; De Vrij 6, Acerbi 6, Carlos Augusto 6.5; Kamate 7 (80' Luis Henrique sv), Frattesi 6, Mkhitaryan 6.5 (56' Sucic 6), Diouf 7, Cocchi 6 (75' Bisseck sv); Bonny 7 (56' Esposito 6), Thuram 6 (56' Lautaro 6)

  • PAGELLE TORINO

    Kulenovic (voto 7) è l'uomo più deciso dell'intera squadra granata e lo dimostra segnando il goal che ripare la partita. Coco (5) sbanda spesso, Nike (5.5) non si vede praticamente mai.

    TORINO (3-5-2): Paleari 6; Marianucci 5.5 (61' Maripan 6), Coco 5, Tameze 5.5; Pedersen 6 (61' Lazaro 6), Anjorin 5 (61' Ilkhan 6), Prati 5.5, Vlasic 6, Obrador 6 (87' Nkounkou sv); Kulenovic 7, Njié 5.5 (73' Zapata 6)

  • TABELLINO INTER-TORINO 2-1

    INTER-TORINO 2-1

    MARCATORI: 35' Bonny (I), 48' Diouf (I), 57' Kulenovic (I)

    INTER (3-5-2): J. Martinez 6.5; De Vrij 6, Acerbi 6, Carlos Augusto 6.5; Kamate 7 (80' Luis Henrique sv), Frattesi 6, Mkhitaryan 6.5 (56' Sucic 6), Diouf 7, Cocchi 6 (75' Bisseck sv); Bonny 7 (56' Esposito 6), Thuram 6 (56' Lautaro 6). All. Chivu

    TORINO (3-5-2): Paleari 6; Marianucci 5.5 (61' Maripan 6), Coco 5, Tameze 5.5; Pedersen 6 (61' Lazaro 6), Anjorin 5 (61' Ilkhan 6), Prati 5.5, Vlasic 6, Obrador 6 (87' Nkounkou sv); Kulenovic 7, Njié 5.5 (73' Zapata 6). All. Baroni.

    ARBITRO: Marchetti

    AMMONITI: Sucic (I), Kamate (I), Esposito (I), Maripan (T)

    ESPULSI: -

0