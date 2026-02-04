Inter-Torino 2-1 voti e tabellino: Kamate serve, Bonny e Diouf spingono Chivu in semifinale nonostante il turnover

L'Inter è la prima semifinalista di Coppa Italia. Nonostante un turnover totale, la squadra di Chivu batte 2-1 il Torino, comunque anch'esso infarcito di riserve, passando al turno successivo del torneo, dove affronterà una tra Napoli e Como. A decidere la gara Bonny, con un colpo di testa sull'assist dell'esordiente Kamate, verso il quale l'amore dei tifosi nerazzurri è stato praticamente istantaneo, e Diouf.

Classe 2004 dell'Under 23, Kamate ha giocato titolare sulla fascia destra per l'improvvisa indisponibilità Darmian, con il compagno di Serie C Cocchi sulla fascia opposta: esperimento riuscito all'interno di una squadra che ha visto il solo Frattesi confermato dopo il successo contro la Cremonese, con Dimarco, Akanji, Sommer e Zielinski neanche in panchina.

Due squadre non proprio in forma hanno dato vita a una partita alquanto lenta fino al vantaggio di Bonny, risolta da una giocata, quella di Kamatè (dribbling e cross dalla fascia destra), che ha contribuito a dare il successo all'Inter. Nella ripresa Diouf ha raddoppiato su assist di Thuram, fin lì decisamente deludente, mentre Kulenovic, già tra i migliori in campo del Torino, ha riaperto la gara dieci minuti più tardi facendosi trovare pronto sul cross di Pedersen, su cui la difesa interista è rimasta immobile.

Solamente tra una settimana l'Inter conoscerà la sua avversaria, visto quel Napoli-Como di scena il 10 febbraio. A seconda di chi passerà al turno successivo, Lautaro e compagni giocheranno il match di ritorno a San Siro o fuori.

E a proposito di San Siro, il 2-1 contro il Torino si è giocato a Monza, visto un Meazza occupato dalle Olimpiadi invernali al via in questi giorni.