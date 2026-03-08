Inter chiamata a sfatare il tabù Milan: a quando risale l'ultima vittoria nel derby dei nerazzurri

Serata delle grandi occasioni al 'Meazza', teatro della gara che potrebbe decidere le sorti dello Scudetto: da un lato il Milan, dall'altro l'Inter, a caccia della gloria nel derby di stasera.
Forti del +10 in classifica proprio sui rivali cittadini, i nerazzurri hanno la chance di chiudere virtualmente i conti: per riuscirci dovranno conquistare i tre punti che, contro i rossoneri, ormai hanno assunto le sembianze di un tabù.
Se in passato era il Milan a trovarsi in questa scomoda situazione, ora è l'Inter a cercare con insistenza la fine di un lungo periodo di insuccessi nelle stracittadine, spesso e volentieri coloratesi di rosso e nero negli ultimi mesi.