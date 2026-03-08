Goal.com
Milan Inter 2024Getty
Vittorio Rotondaro

Inter chiamata a sfatare il tabù Milan: a quando risale l'ultima vittoria nel derby dei nerazzurri

L'Inter ha sempre fallito l'appuntamento con la vittoria negli ultimi sei derby contro il Milan: un tabù da sfatare per prendersi lo Scudetto.

Serata delle grandi occasioni al 'Meazza', teatro della gara che potrebbe decidere le sorti dello Scudetto: da un lato il Milan, dall'altro l'Inter, a caccia della gloria nel derby di stasera.

Forti del +10 in classifica proprio sui rivali cittadini, i nerazzurri hanno la chance di chiudere virtualmente i conti: per riuscirci dovranno conquistare i tre punti che, contro i rossoneri, ormai hanno assunto le sembianze di un tabù.

Se in passato era il Milan a trovarsi in questa scomoda situazione, ora è l'Inter a cercare con insistenza la fine di un lungo periodo di insuccessi nelle stracittadine, spesso e volentieri coloratesi di rosso e nero negli ultimi mesi.

  • TABÙ DERBY PER L'INTER

    La striscia negativa dell'Inter è da tempo abbastanza 'corposa': sono sei i derby consecutivi in cui Lautaro e compagni non sono riusciti a battere il Milan.

    Negli ultimi due, peraltro, i nerazzurri hanno lasciato il campo senza trovare la via del goal: per trovare l'ultima rete nerazzurra bisogna tornare indietro al 2 aprile 2025, giorno della semifinale d'andata di Coppa Italia terminata 1-1.

    A superare Maignan fu il grande ex Calhanoglu, mentre due mesi prima toccò a de Vrij evitare in pieno recupero il k.o.

    Particolarmente brucianti le precedenti due sfide per l'Inter, sconfitta sia in finale di Supercoppa Italiana a Riyadh con una clamorosa rimonta che in campionato, complice l'incornata di Gabbia allo scadere.

  • GLI ULTIMI 6 DERBY

    • 23 novembre 2025: Inter-Milan 0-1 (Serie A)
    • 23 aprile 2025: Inter-Milan 0-3 (ritorno semifinale di Coppa Italia)
    • 2 aprile 2025: Milan-Inter 1-1 (andata semifinale di Coppa Italia)
    • 2 febbraio 2025: Milan-Inter 1-1 (Serie A)
    • 6 gennaio 2025: Inter-Milan 2-3 (finale Supercoppa Italiana)
    • 22 settembre 2024: Inter-Milan 1-2 (Serie A)
  • L'ULTIMA VITTORIA DELL'INTER NEL DERBY

    Ma quindi a quando risale l'ultima gioia interista nella stracittadina?

    La data è di quelle iconiche, entrata di diritto nella storia del club: il riferimento è al 22 aprile 2024, giorno in cui i nerazzurri festeggiarono l'aritmetica vittoria dello Scudetto della seconda stella.

    Un traguardo raggiunto proprio 'in casa' dei rivali e grazie a quello che, ad oggi, resta l'ultimo successo in un derby: un 1-2 firmato Acerbi e Thuram, con la rete di Tomori inutile per avviare la rimonta.

    Nonostante la stagione primaverile si giocò sotto la pioggia e in un clima quasi invernale, 'riscaldato' dall'agonismo in campo e, soprattutto, dalla festa interista al triplice fischio.

  • IL TABELLINO DELL'ULTIMO DERBY VINTO DALL'INTER

    MILAN-INTER 1-2

    Marcatori: 18' Acerbi, 49' Thuram, 80' Tomori

    MILAN (3-5-2): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori; Musah (78' Okafor), Loftus-Cheek (69' Chukwueze), Adli (69' Bennacer), Reijnders (52' Giroud), Theo Hernandez; Leao, Pulisic. All. Pioli.

    INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (88' de Vrij); Darmian (84' Dumfries), Barella (78' Frattesi), Calhanoglu (84' Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (78' Carlos Augusto); Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

    Arbitro: Colombo

    Ammoniti: Barella, Lautaro, Theo Hernandez, Calabria, Tomori

    Espulsi: Dumfries e Theo Hernandez al 94', Calabria al 96'

