Inter chiamata a sfatare il tabù Milan: a quando risale l'ultima vittoria nel derby dei nerazzurri

La striscia negativa dell'Inter è da tempo abbastanza 'corposa': sono sei i derby consecutivi in cui Lautaro e compagni non sono riusciti a battere il Milan.

Negli ultimi due, peraltro, i nerazzurri hanno lasciato il campo senza trovare la via del goal: per trovare l'ultima rete nerazzurra bisogna tornare indietro al 2 aprile 2025, giorno della semifinale d'andata di Coppa Italia terminata 1-1.

A superare Maignan fu il grande ex Calhanoglu, mentre due mesi prima toccò a de Vrij evitare in pieno recupero il k.o.

Particolarmente brucianti le precedenti due sfide per l'Inter, sconfitta sia in finale di Supercoppa Italiana a Riyadh con una clamorosa rimonta che in campionato, complice l'incornata di Gabbia allo scadere.