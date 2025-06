Inter-River Plate probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Calhanoglu, Dumfries, Thuram, Pio Esposito, Mastantuono e Colidio

I nerazzurri cercano il pass per gli ottavi del Mondiale per Club all'ultima gara del girone: le scelte di Chivu e Gallardo.

Dentro o fuori. L'Inter sfida il River Plate nella terza giornata del gruppo E ben sapendo che da lì dipenderà il proprio destino nel Mondiale per Club: o i nerazzurri andranno agli ottavi, o saranno costretti a tornare a casa.

L'Inter ha comunque il destino nelle proprie mani: si qualificherebbe per la fase a eliminazione diretta del Mondiale con una vittoria ma anche con un semplice pareggio, in quanto in caso di arrivo a tre a pari punti (Inter, River e Monterrey tutte a 5) ad avere la peggio sarebbero i messicani per il criterio degli scontri diretti.

In ogni caso, la formazione di Cristian Chivu ha il dovere di convincere maggiormente rispetto alle prime due uscite, entrambe sofferte: prima l'1-1 contro il Monterrey e poi il sudatissimo 2-1 contro gli Urawa Red Diamonds, arrivato solo in pieno recupero grazie a un destro vincente di Valentin Carboni.

Come scenderanno in campo Inter e River Plate, gara che prenderà il via alle ore 3 italiane della notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno? Le scelte di Chivu e di Marcelo Gallardo, allenatore dei Millonarios.