L'Inter contro il River Plate nella sfida decisiva: Chivu recupera Dumfries, le condizioni di Thuram e le ultime verso il match

I nerazzurri preparano la gara più importante del girone, può succedere ancora tutto: qualche buona notizia per Chivu.

Eliminata, seconda o prima, questi i tre scenari per l'Inter nel girone del Mondiale per Club; competizione che non è iniziata al meglio per la squadra di Cristian Chivu ma che può proseguire con prospettive decisamente differenti grazie alla rete nel finale di Valentin Carboni che ha garantito il successo contro l'Urawa Reds Diamonds.

L'Inter si giocherà tutto nell'ultima gara del gruppo contro il River Plate, che si trova a quota 4 punti, come i nerazzurri. Il match è in programma nella notte italiana tra mercoledì e giovedì alle ore 03:00.

I nerazzurri stanno preparando a Seattle la partita e arrivano novità che riguardano la condizione di alcuni giocatori, assenti nell'ultima partita. Chi arriva meglio alla sfida che segnerà il percorso delle due squadre al Mondiale per Club? Le ultime su Inter e River Plate.