Inter, serve un regista: Calhanoglu verso l'addio, Asllani bocciato, Sucic da scoprire

Le voci su Calhanoglu al Galatasaray aprono una falla nel centrocampo nerazzurro: Asllani non può rimpiazzare il turco, a Sucic va dato tempo.

AAAA, regista cercasi. O perlomeno: solo se partisse Hakan Calhanoglu.

Il problema è che le voci legate all'addio del turco, sempre più direzionato verso Istanbul sponda Galatasaray, si rincorrono ed aumentano di consistenza col passare dei giorni e delle ore.

Ragion per cui, Chivu, per impostare e far decollare il nuovo corso all'Inter ha bisogno in primis di un 'cervello' capace di dare ritmo e tradurre sul campo le richieste dell'erede di Inzaghi: casella, con l'ex Milan ai box e col futuro in bilico, al momento da colmare in virtù di un'oggettiva carenza di soluzioni adeguate.