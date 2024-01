Inter regina delle trasferte: 9 vittorie, nessuno come i nerazzurri in Europa

Gli unici due ko stagionali dei nerazzurri sono arrivati a San Siro. Ma occhio: la Juventus, avversaria domenica, ha vinto 8 volte fuori casa.

Nel giorno in cui Jannik Sinner scrive la storia dall'altra parte del mondo, l'Inter - un po' più in piccolo - conquista Firenze. Nel senso che batte per 1-0 la Fiorentina, torna in testa alla classifica e potrà ora presentarsi al Derby d'Italia di domenica prossima davanti alla Juventus.

Ha deciso Lautaro Martinez dopo 11 minuti, di testa da calcio d'angolo di Asllani. Ha deciso anche il rigoraccio di Nico Gonzalez, appena entrato e talmente sicuro di andare a segno da calciare in maniera fiacca fiacca tra le mani di Sommer. Ma ha deciso anche la "solita" stella nerazzurra quando si gioca lontano da San Siro.

Già, perché nessuno ha vinto quanto l'Inter in trasferta. In Italia, naturalmente. Ma nemmeno in Europa. Ed è un dato quasi spaventoso, ancor più dopo il successo di misura del Franchi.