L'Inter recupera certezze e giocatori: Dumfries e Calhanoglu in gruppo, il piano di Chivu tra ritorno col Bodo/Glimt e derby

Le premesse sono positive: in campionato il cammino è solido, in Coppa Italia è arrivata la qualificazione alla semifinale e l’infermeria manda segnali incoraggianti.

Ora, però, la priorità è il ritorno contro il Bodo/Glimt al Meazza. Per pareggiare il 3-1 dell’andata serviranno almeno due reti di scarto, tre per staccare il pass per il turno successivo.

L’allenatore punterà solo su giocatori al 100% della condizione: per ribaltare il risultato serviranno energie, lucidità e massima concentrazione.