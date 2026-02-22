L'Inter recupera certezze e giocatori: Dumfries e Calhanoglu in gruppo, il piano di Chivu tra ritorno col Bodo/Glimt e derby

Il passo falso in Norvegia non sembra aver scalfito l’Inter, anzi: i nerazzurri paiono quasi rinvigoriti dal colpo subito.
Contro il Lecce è arrivata un’altra prova di maturità, con tre punti conquistati nonostante le numerose assenze, a conferma della consapevolezza della squadra di Cristian Chivu.
Le buone notizie arrivano anche dall’infermeria, che lentamente si svuota - fatta eccezione per il recente stop del capitano - e rivede in gruppo Hakan Calhanoglu e soprattutto Denzel Dumfries, entrambi con un obiettivo chiaro: farsi trovare pronti per il derby contro il Milan.