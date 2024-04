Inter qualificata alla Supercoppa Italiana: la Juventus non può più superarla, partecipazione matematica

Il pareggio della Juventus nel Derby della Mole permette all'Inter di qualificarsi alla prossima Supercoppa Italiana, di cui è Campione in carica.

Con sette turni di anticipo rispetto al termine dell'annata, l'Inter è certa di giocare la Supercoppa Italiana 2024. Il pareggio della Juventus chiude il discorso qualificazione per i nerazzurri, considerando l'impossibilità dei bianconeri di scavalcare il team Inzaghi in classifica.

Diciannove punti separano Inter e Juventus, con diciotto ancora in palio per Madama: troppo pochi per poter superare i rivali nel corso dell'ultimo mese e mezzo di campionato.

Come nel 2023 la Supercoppa Italiana vedrà quattro partecipanti, visto il rinnovamento del format. Insieme alle due squadre provenienti dalla finale di Coppa Italia ci saranno le prime due classificate della Serie A, con l'Inter già certa di chiude il torneo da capolista o al massimo al secondo posto.