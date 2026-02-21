Inter sulle spalle di Pio Esposito: senza Lautaro, contro il Lecce servono i goal del classe 2005

Prima il goal nel derby d’Italia contro la Juventus, poi quello in Champions League contro il Bodo/Glimt. Infine l’infortunio del capitano.

"Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova", scriveva Agatha Christie in uno dei suoi romanzi più celebri. E la sensazione è che per il classe 2005 stia arrivando il primo, vero snodo della sua carriera.

L’assenza di Lautaro, leader e capocannoniere dell’Inter, apre uno spazio enorme: per l’ex Spezia è l’occasione di dimostrare di essere pronto al definitivo salto di qualità e di candidarsi a nuovo punto di riferimento offensivo dei nerazzurri.