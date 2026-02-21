Inter sulle spalle di Pio Esposito: senza Lautaro, contro il Lecce servono i goal del classe 2005

La corsa Scudetto entra sempre più nel vivo e l’Inter, dopo aver completato lo sprint di allungo sul Milan grazie al pareggio infrasettimanale dei rossoneri, si prepara alla trasferta di Lecce.
Come spesso accade, però, la lotta al titolo assomiglia più a una maratona che a una gara di velocità: lungo il percorso bisogna fare i conti con ostacoli e imprevisti.
I nerazzurri devono ora fronteggiare alcune assenze pesanti, tra cui quella del capitano Lautaro Martínez, e affidano il peso dell’attacco a Francesco Pio Esposito, chiamato a un vero e proprio esame di maturità.