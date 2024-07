Inter-Pergolettese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Inter sfida la Pergolettese nella seconda amichevole della pre-season: le info su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Dopo aver superato in rimonta il Lugano col punteggio di 3-2, per l'Inter è già tempo di scendere nuovamente in campo nel ritiro di Appiano Gentile: avversaria è la Pergolettese, club di Serie C.

Buone indicazioni per Inzaghi alla prima uscita, soprattutto dal nuovo acquisto Taremi: per l'iraniano subito doppietta, a segno su calcio di rigore e con un comodo tocco sotto per superare il portiere in uscita.

Di seguito le informazioni sull'amichevole Inter-Pergolettese, in programma lunedì 22 luglio: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.