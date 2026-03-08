L'Inter non sa più vincere contro il Milan: sette derby di fila senza successi, terzo ko negli ultimi 11 mesi

Doveva essere la serata per archiviare definitivamente la questione Scudetto, ma per l’Inter rischia di trasformarsi in un altro finale di stagione al cardiopalma.
Il ko contro il Milan permette ai rossoneri di avvicinarsi in classifica, portandosi a -7 dalla vetta a 10 giornate dal termine, con 30 punti ancora in palio.
A riaccendere l’allarme non è solo l’ennesimo scontro diretto perso, ma soprattutto l’abitudine ormai consolidata di non riuscire più a superare i cugini rossoneri, giunti al settimo risultato utile consecutivo nei derby di Milano.