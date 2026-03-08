Goal.com
Live
Milan Inter Sommer Akanji SommerGetty Images
Michael Baldoin

L'Inter non sa più vincere contro il Milan: sette derby di fila senza successi, terzo ko negli ultimi 11 mesi

L’Inter perde per la terza volta consecutiva contro il Milan in meno di un anno: da Inzaghi a Chivu, continua a far discutere il problema dei risultati negli scontri diretti.

Doveva essere la serata per archiviare definitivamente la questione Scudetto, ma per l’Inter rischia di trasformarsi in un altro finale di stagione al cardiopalma.

Il ko contro il Milan permette ai rossoneri di avvicinarsi in classifica, portandosi a -7 dalla vetta a 10 giornate dal termine, con 30 punti ancora in palio.

A riaccendere l’allarme non è solo l’ennesimo scontro diretto perso, ma soprattutto l’abitudine ormai consolidata di non riuscire più a superare i cugini rossoneri, giunti al settimo risultato utile consecutivo nei derby di Milano.

  • PRESTAZIONE SOTTOTONO DELL'INTER

    Polemiche a parte - in particolare per il tanto discusso tocco di braccio in area di Ricci nei secondi finali - la prestazione dell’Inter nel derby contro il Milan è tutt’altro che positiva.

    I nerazzurri sono apparsi spesso impacciati e raramente pericolosi con i propri attaccanti, troppo spesso isolati contro la difesa avversaria.

    Anche l’approccio alla gara non è stato dei migliori: il Milan si è reso subito pericoloso nei primi tre minuti, con Sommer impreciso in fase di impostazione dal basso, graziato soltanto dal sinistro di poco largo di Modric.

  • DUE KO IN SERIE A CONTRO IL MILAN: NON SUCCEDEVA DAL 2010/11

    Come riportato da Opta, era da 15 anni che il Milan non riusciva a vincere entrambe le sfide stagionali di Serie A contro l’Inter, stagione in cui sulla panchina rossonera sedeva proprio Massimiliano Allegri.

    In quella stagione fu Scudetto, ma la situazione in classifica era molto diversa: il Milan si presentava al derby di ritorno con un vantaggio di cinque punti sugli avversari, allora al terzo posto.

  • INCUBO SCONTRO DIRETTI: SOLO UN SUCCESSO NELLE ULTIME 15 GARE

    Torna a tenere banco il problema degli scontri diretti per l’Inter: negli ultimi 15 match contro Milan, Juventus e Napoli, infatti, i nerazzurri hanno ottenuto un solo successo, contro i bianconeri nel tanto contestato derby d’Italia di poche settimane fa.

    Tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa sono arrivate ben otto sconfitte contro queste avversarie, partite in cui spesso l’Inter non è riuscita a esprimere il proprio miglior calcio.

    Allargando lo sguardo anche all’Europa, i nerazzurri hanno faticato contro le grandi squadre, con sconfitte contro Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Bodo/Glimt. Un segnale che, quando il livello si alza, l’Inter tende ancora a mostrare diverse difficoltà.

  • LA LOTTA PER LO SCUDETTO È RIAPERTA?

    Il dubbio ora sorge spontaneo: questo ko contro il Milan riapre il campionato?

    Difficile dirlo, ma è certo che il discorso Scudetto non è più così chiuso come avrebbe potuto essere in caso di successo contro i rossoneri.

    Ora il distacco in classifica è di sette punti e il calendario inizia a farsi impegnativo: nelle prossime quattro settimane, infatti, i nerazzurri affronteranno Atalanta, Fiorentina (al Franchi), Roma e Como (al Sinigaglia). 

    Servirà conquistare più punti possibile per evitare che il Milan si avvicini ulteriormente alla vetta e per vivere un finale di stagione il più tranquillo possibile.

