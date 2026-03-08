L'Inter non sa più vincere contro il Milan: sette derby di fila senza successi, terzo ko negli ultimi 11 mesi

Il dubbio ora sorge spontaneo: questo ko contro il Milan riapre il campionato?

Difficile dirlo, ma è certo che il discorso Scudetto non è più così chiuso come avrebbe potuto essere in caso di successo contro i rossoneri.

Ora il distacco in classifica è di sette punti e il calendario inizia a farsi impegnativo: nelle prossime quattro settimane, infatti, i nerazzurri affronteranno Atalanta, Fiorentina (al Franchi), Roma e Como (al Sinigaglia).

Servirà conquistare più punti possibile per evitare che il Milan si avvicini ulteriormente alla vetta e per vivere un finale di stagione il più tranquillo possibile.