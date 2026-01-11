Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
McTominay Inter NapoliGetty Images
Marco Trombetta

Inter-Napoli 2-2, pagelle e tabellino: McTominay indomabile, Dimarco nel prime, Akanji distratto, Lautaro spento, Hojlund spreca, Lang entra e decide

Spettacolo a San Siro: l'Inter va avanti due volte ed assapora lo strappo Scudetto, ma nel Napoli c'è sempre il solito Scott McTominay a risolvere i problemi. Serata da bollino rosso per Conte, espulso tra gli insulti.

Pubblicità

Chivu conferma uno Zielinski in formissima in mezzo al campo, con Bisseck in difesa al posto di Acerbi. Conte sceglie Juan Jesus e non Buongiorno per completare il terzetto difensivo con Beukema e Rrahmani. Neres non recupera, c'è ancora Elmas titolare e non Lang sulla trequarti. 

Pronti via e Hojlund ha subito una buona occasione per bucare Sommer, che esce bene e chiude lo specchio. La partita si sblocca comunque presto e tutto nasce da un errore a centrocampo di McTominay, che si fa scippare il pallone dall'ex Zielinski. L'azione prosegue con Thuram che appoggia a Dimarco, bravissimo a incrociare battendo Milinkovic. Doveri arbitra molto all'inglese e ci sono proteste per almeno un giallo non dato a Juan Jesus, prima per una trattenuta su Thuram e poi per un calcione involontario allo stesso attaccante francese.

L'Inter fa la partita nel primo tempo, ma il Napoli sa aspettare. Bastoni e Bisseck comunicano male in fase di marcatura, Elmas ne approfitta e prima della mezz'ora serve a McTominay il pallone del pari. Un goal da attaccante che riscatta il precedente errore. Nella ripresa il Napoli parte fortissimo e un'ingenuità di Akanji spalanca lo spazio a Hojlund, che però incrocia troppo davanti a Sommer. Poco dopo anche Di Lorenzo ha una grande occasione, ma calibra male il colpo di testa. L'inerzia sembra favorire il Napoli, ma Chivu azzecca il cambio inserendo Mkhitaryan per Zielinski. Perché è proprio l'armeno a procurarsi il rigore per pestone su Rrahmani in area. E stavolta, al contrario dello scorso anno, Calhanoglu dal dischetto non trema.

Conte impazzisce in panchina e viene espulso. Faccia a faccia con il quarto uomo e insulti a distanza con i suoi ex tifosi. Il match a questo punto sembra in discesa per l'Inter, ma è ancora una volta un cambio a risultare decisivo. Lang entra per Beukema e si fionda su un pallone che sembrava perso mettendolo sui piedi del solito e indomabile McTominay: 2-2 a San Siro, pieno di  tifosi napoletani in tutti i settori. Nel recupero la grande occasione per vincere ce l'ha l'Inter, ma il palo salva Milinkovic sul destro in area di Mkhitaryan. 

  • PAGELLE INTER

    Ennesima grande prestazione di Federico Dimarco, che arriva già a 4 goal e 5 assist. Sempre decisivo e incisivo. Lautaro si ferma dopo un grande periodo, stasera gli è mancata la solita cattiveria. Zielinski trasformato da Chivu, avvia l'azione dell'1-0 e sbaglia pochissimo. Mkhitaryan entra benissimo, si procura il rigore e sfiora il 3-2 nel recupero. Luis Henrique ancora evanescente, Barella si fa bruciare da Lang sull'azione del pari. Dietro l'Inter balla troppo, il peggiore è Akanji apparso spesso fuori posizione. 

    Sommer 6; Bisseck 5,5, Akanji 5, Bastoni 5,5; Luis Henrique 5,5, Barella 5,5, Calhanoglu 6,5 (88' Sucic sv), Zielinski 6,5 (62' Mkhitaryan 6,5), Dimarco 7 (88' Carlos Augusto sv); Lautaro Martinez 5,5, Thuram 6,5 (83' Esposito sv). 

    • Pubblicità

  • PAGELLE NAPOLI

    Sempre e comunque Scott McTominay. Sbaglia sull'azione del primo goal nerazzurro, ma poi è sempre l'ultimo a mollare. Leader, attaccante aggiunto, uomo-tutto per Conte. Di Lorenzo si mangia un goal, ma sul finale è decisivo con la deviazione sul tiro di Mkhitaryan. Dietro balla anche la difesa napoletana, specialmente Beukema, spesso preso d'infilata. Elmas si accende a sprazzi, suo l'assist per il primo goal di McTominay. Lang entra finalmente bene e ci mette lo zampino sul 2-2 credendo a un pallone difficile. Hojlund lotta come sempre, ma è poco lucido negli ultimi 20 metri. Spinazzola si conferma uno degli uomini più in forma, non soffre mai Luis Henrique e si propone sempre con continuità. 

    Milinkovic-Savic 6; Beukema 5,5 (78' Lang 6,5), Rrahmani 5,5, Juan Jesus 5,5; Di Lorenzo 6, Lobotka 6, McTominay 7,5, Spinazzola 6,5; Politano 5,5, Elmas 6; Hojlund 5,5.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO INTER-NAPOLI

    Marcatori: 9' Dimarco, 26' McTominay, 72' rig. Calhanoglu, 81' McTominay

    INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 5,5, Akanji 5, Bastoni 5,5; Luis Henrique 5,5, Barella 5,5, Calhanoglu 6,5 (88' Sucic sv), Zielinski 6,5 (62' Mkhitaryan 6,5), Dimarco 7 (88' Carlos Augusto sv); Lautaro Martinez 5,5, Thuram 6,5 (83' Esposito sv). All. Chivu

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Beukema 5,5 (78' Lang 6,5), Rrahmani 5,5, Juan Jesus 5,5; Di Lorenzo 6, Lobotka 6, McTominay 7,5, Spinazzola 6,5; Politano 5,5, Elmas 6; Hojlund 5,5. All. Conte

    Arbitro: Doveri

    Ammoniti: Juan Jesus

    Espulsi: Conte


Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Lecce crest
Lecce
LEC
0