Inter-Napoli dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Scontro per il primato della Serie A tra Inter e Napoli: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara di San Siro.

L'ultimo turno della Serie A prima della sosta di novembre si chiude col botto: spazio al big match tra Inter e Napoli in programma a San Siro.

In palio c'è la prima posizione della classifica, con le due squadre divise da un solo punto: 25 per gli azzurri dei grandi ex Conte e Lukaku, 24 per i campioni d'Italia in carica.

Nerazzurri reduci dal fondamentale successo ottenuto in Champions League ai danni dell'Arsenal, al contrario del Napoli che ha potuto preparare l'incontro senza l'assillo dell'impegno europeo infrasettimanale.

1-1 nell'ultimo confronto al 'Meazza' tra queste due squadre: il 17 marzo fu Darmian a portare in vantaggio l'Inter, raggiunta nella ripresa dalla rete dell'ex Juan Jesus.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere su Inter-Napoli: dalle formazioni scelte dagli allenatori alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.