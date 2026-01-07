Inter-Napoli, chi salta la partita per somma di gialli? I diffidati in Napoli-Verona e Parma-Inter

Nessun giocatore dell'Inter è diffidato, dunque i calciatori di Chivu salteranno il big match contro il Napoli solamente in caso di espulsione nella partita contro il Parma.

Diversi giocatori sono a un passo dall'entrare in diffida, ma attualmente sono ancora a tre gialli: si tratta di Calhanoglu, Sucic, Barella, Bastoni e Akanji, che alla prossima ammonizione entreranno in diffida.

Per nessuno di loro, però, c'è il rischio di saltare Inter-Napoli.