Inter-Napoli, chi salta la partita per somma di gialli? I diffidati in Napoli-Verona e Parma-Inter
I DIFFIDATI DELL'INTER, CHI SONO?
Nessun giocatore dell'Inter è diffidato, dunque i calciatori di Chivu salteranno il big match contro il Napoli solamente in caso di espulsione nella partita contro il Parma.
Diversi giocatori sono a un passo dall'entrare in diffida, ma attualmente sono ancora a tre gialli: si tratta di Calhanoglu, Sucic, Barella, Bastoni e Akanji, che alla prossima ammonizione entreranno in diffida.
Per nessuno di loro, però, c'è il rischio di saltare Inter-Napoli.
I DIFFIDATI DEL NAPOLI, CHI SONO?
Juan Jesus è l'unico giocatore del Napoli diffidato: se viene ammonito contro il Parma, salta la sfida contro la sua ex Inter.
Per il resto solamente un giocatore espulso salterà l'Inter nel prossimo weekend. Il Napoli ha subito pochi gialli fin qui, tanto che nessuno dei suoi calciatori entrerà in diffida alla prossima ammonizione (i più 'vicini' a Juan Jesus sono sei giocatori, con due cartelllini rimediati in questo girone d'andata).
RITORNO DOPO LA SQUALIFICA
Contro l'Inter si rivedrà Mazzocchi, esterno del Napoli che ha saltato la partita del 7 gennaio contro il Verona in seguito all'espulsione subita nell'ultimo turno contro la Lazio (rissa con Marusic, anch'esso colpito da cartellino rosso).
L'Inter, escludendo i giocatori infortunati, ha invece avuto tutti a disposizione per la sfida contro il Parma, di scena poche ore dopo il match dei colleghi partenopei.
GLI INFORTUNATI: CHI SALTA INTER-NAPOLI
INTER
Darmian - Problema al polpaccio - Rientro metà gennaio
Di Gennaro - Frattura dello scafoide - Da valutare
Diouf - Affaticamento muscolare - Da valutare
Dumfries - Operato alla caviglia - Rientro inizio marzo
Frattesi - Affaticamento muscolare - Da valutare
Palacios - Problema muscolare - Rientro fine gennaio
NAPOLI
Ambrosino - Affaticamento muscolare - Da valutare
Anguissa - Lesione di alto grado del bicipite femorale - Rientro metà gennaio
Beukema - Infrazione al piede - Da valutare
De Bruyne - Lesione di alto grado del bicipite femorale - Rientro marzo
Gilmour - Operato per pubalgia - Rientro fine gennaio
Lukaku - Lesione del retto femorale - Rientro fine gennaio
Neres - Trauma distorsivo alla caviglia - Rientro metà gennaio
