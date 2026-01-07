Pubblicità
Francesco Schirru

Inter-Napoli, chi salta la partita per somma di gialli? I diffidati in Napoli-Verona e Parma-Inter

La prima giornata del girone di ritorno si apre con un big match assoluto, Inter contro Napoli. Quasi tutti i giocatori sono 'salvi' in termini di gialli e squalifiche.

  • I DIFFIDATI DELL'INTER, CHI SONO?

    Nessun giocatore dell'Inter è diffidato, dunque i calciatori di Chivu salteranno il big match contro il Napoli solamente in caso di espulsione nella partita contro il Parma.

    Diversi giocatori sono a un passo dall'entrare in diffida, ma attualmente sono ancora a tre gialli: si tratta di Calhanoglu, Sucic, Barella, Bastoni e Akanji, che alla prossima ammonizione entreranno in diffida.

    Per nessuno di loro, però, c'è il rischio di saltare Inter-Napoli.

  • I DIFFIDATI DEL NAPOLI, CHI SONO?

    Juan Jesus è l'unico giocatore del Napoli diffidato: se viene ammonito contro il Parma, salta la sfida contro la sua ex Inter.

    Per il resto solamente un giocatore espulso salterà l'Inter nel prossimo weekend. Il Napoli ha subito pochi gialli fin qui, tanto che nessuno dei suoi calciatori entrerà in diffida alla prossima ammonizione (i più 'vicini' a Juan Jesus sono sei giocatori, con due cartelllini rimediati in questo girone d'andata).

  • RITORNO DOPO LA SQUALIFICA

    Contro l'Inter si rivedrà Mazzocchi, esterno del Napoli che ha saltato la partita del 7 gennaio contro il Verona in seguito all'espulsione subita nell'ultimo turno contro la Lazio (rissa con Marusic, anch'esso colpito da cartellino rosso).

    L'Inter, escludendo i giocatori infortunati, ha invece avuto tutti a disposizione per la sfida contro il Parma, di scena poche ore dopo il match dei colleghi partenopei.

  • GLI INFORTUNATI: CHI SALTA INTER-NAPOLI

    INTER

    Darmian - Problema al polpaccio - Rientro metà gennaio

    Di Gennaro - Frattura dello scafoide - Da valutare

    Diouf - Affaticamento muscolare - Da valutare

    Dumfries - Operato alla caviglia - Rientro inizio marzo

    Frattesi - Affaticamento muscolare - Da valutare

    Palacios - Problema muscolare - Rientro fine gennaio

    NAPOLI

    Ambrosino - Affaticamento muscolare - Da valutare

    Anguissa - Lesione di alto grado del bicipite femorale - Rientro metà gennaio

    Beukema - Infrazione al piede - Da valutare

    De Bruyne - Lesione di alto grado del bicipite femorale - Rientro marzo 

    Gilmour - Operato per pubalgia - Rientro fine gennaio

    Lukaku - Lesione del retto femorale - Rientro fine gennaio

    Neres - Trauma distorsivo alla caviglia - Rientro metà gennaio

