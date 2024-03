Inter-Napoli, l'accoglienza per la squadra di Inzaghi dopo l'eliminazione: fuochi d'artificio a San Siro

L'Inter ha preparato i fuochi d'artificio per l'arrivo del bus in occasione del match contro il Napoli. Lo striscione della Curva: "Fieri di voi".

L'eliminazione dalla Champions League non ha portato a malumori o entusiasmo minore rispetto a pochi giorni fa. Basti vedere come i tifosi dell'Inter hanno accolto i giocatori di Inzaghi a San Siro per il big match di domenica 17 marzo contro il Napoli.

Applausi all'ingresso in campo, dopo che i fans della Curva Nord avevano esposto un chiaro striscione fuori dallo stadio: "Fieri di voi"'. Una frase per ricordare ai giocatori dell'Inter l'amore dei fans in questi mesi: il primo posto in campionato, la Supercoppa e i vari trofei delle ultime annate per ora bastano.

Da canto suo l'Inter ha cercato di rispondere all'eliminazione dalla Champions League accogliendo il bus della squadra in maniera spettacolare: quando i giocatori sono arrivati fuori San Siro sono esplosi nel cielo di Milano diversi fuochi d'artificio.