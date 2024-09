Inter-Milan Primavera dove vederla: Sportitalia, Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inter e Milan si affrontano anche nel derby del campionato Primavera: tutto su formazioni e su come seguire la gara in diretta tv e streaming.

La data di domenica 22 settembre 2024 è in qualche modo storica per il calcio milanese: sono ben tre i derby di tra Inter e Milan in programma quel giorno.

Luci dei riflettori puntati ovviamente su quello valido per la quinta giornata di Serie A, senza dimenticare il contesto del massimo campionato femminile e del torneo Primavera.

Dopo le prime quattro giornate sono i rossoneri a godere di una migliore posizione di classifica: nove i punti all'attivo, contro i sette racimolati dai rivali nerazzurri.

Di seguito tutte le info per rimanere aggiornati sul derby Inter-Milan del campionato Primavera: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.