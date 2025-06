Inter Miami-Palmeiras 2-2, pagelle e tabellino: Suarez segna e fa segnare, sprazzi di Messi, Allende a mille all'ora, Allan, Mauricio e Paulinho suonano la riscossa

Nel giorno del 38º compleanno di Messi, l'Inter Miami passa ma perde il primato del Gruppo A: Paulinho e Mauricio rispondono ad Allende e Suarez.

Il trentottesimo compleanno, a Lionel Messi, ha riservato una nota agrodolce.

L'Inter Miami approda agli ottavi del Mondiale per Club, ma lo fa come seconda del Gruppo A dopo essersi fatta rimontare nel finale dal Palmeiras: il Verdao, capace di portarsi da 2-0 a 2-2 nel giro di 7 minuti, riesce a vincere il girone e guadagnarsi lo scintillante - sulla carta - derby brasiliano col Botafogo. Leo & co, invece, se la vedranno con la vecchia squadra della Pulce: il PSG.

Il match si rivela piacevole ed emozionante, coi ragazzi di Mascherano bravi a sbloccarlo puntando sulle qualità dei propri singoli: Redondo imbecca Luis Suarez e sponda di petto ad azionare l'incursione di Allende, che a tu per tu con Weverton al 16' non sbaglia.

Il Palmeiras prova a reagire con Estevao e Torres ma nel primo tempo non trova la chiave giusta per scardinare gli statunitensi, i quali a metà ripresa calano il bis: protagonista ancora il Pistolero, che salta come birilli due avversari e fulmina il portiere verdeoro con un sinistro potente in area.

Partita e primato in cassaforte? Nemmeno per sogno, perché Abel Ferreira cala tre assi dalla panchina: all'80' Allan regala a Paulinho l'assist per il 2-1, mentre Mauricio all'87' fulmina Ustari e consegna la vetta del raggruppamento al Palmeiras. Fuori Porto e Al Ahly, avanti Inter Miami e Verdao: per Messi, 38 anni festeggiati a metà.