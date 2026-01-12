Inter-Lecce probabili formazioni, i titolari per il recupero di Serie A: chi gioca insieme a Lautaro e al posto di Banda

Juventus e Roma si sono avvicinate, ma l'Inter ha l'occasione di allontanare nuovamente entrambe. Mercoledì 14 gennaio si gioca a San Siro la partita contro il Lecce, rinviata lo scorso dicembre in virtù della Supercoppa Italiana in cui Lautaro e compagni sono stati eliminati in semifinale.

Come Milan e Napoli, anche l'Inter ha disputato 19 partite e non 20 come la maggior parte delle colleghe di Serie A: contro un team salentino che deve rinunciare a diversi uomini, Chivu può riportarsi a +7 su Juventus e Roma, in attesa di capire se il Milan, contro il Como, e il Napoli, contro il Parma, riusciranno a rimanere sulla scia della capolista nerazzurra.

Nelle ultime stagioni l'Inter ha spesso avuto difficoltà con i recuperi, ma stavolta non può sbagliare: in uno dei campionati più equilibrati della storia recente anche una partita può portare due e più squadre a rosicchiare punti importanti in chiave Scudetto.