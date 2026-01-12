Pubblicità
Inter Esposito esultanzaGetty Images
Francesco Schirru

Inter-Lecce probabili formazioni, i titolari per il recupero di Serie A: chi gioca insieme a Lautaro e al posto di Banda

Per l'Inter è tempo di recuperare la sfida rinviata causa Supercoppa: con una vittoria il team Chivu tornerebbe a +7 su Juventus e Roma, che hanno avvicinato i nerazzurri nell'ultimo turno.

Juventus e Roma si sono avvicinate, ma l'Inter ha l'occasione di allontanare nuovamente entrambe. Mercoledì 14 gennaio si gioca a San Siro la partita contro il Lecce, rinviata lo scorso dicembre in virtù della Supercoppa Italiana in cui Lautaro e compagni sono stati eliminati in semifinale.

Come Milan e Napoli, anche l'Inter ha disputato 19 partite e non 20 come la maggior parte delle colleghe di Serie A: contro un team salentino che deve rinunciare a diversi uomini, Chivu può riportarsi a +7 su Juventus e Roma, in attesa di capire se il Milan, contro il Como, e il Napoli, contro il Parma, riusciranno a rimanere sulla scia della capolista nerazzurra.

Nelle ultime stagioni l'Inter ha spesso avuto difficoltà con i recuperi, ma stavolta non può sbagliare: in uno dei campionati più equilibrati della storia recente anche una partita può portare due e più squadre a rosicchiare punti importanti in chiave Scudetto.

  • PROBABILI FORMAZIONI INTER-LECCE

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro. All. Chivu

    LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Kaba, Berisha; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco

  • CHI SALTA INTER-LECCE: INFORTUNATI E SQUALIFICATI

    INTER

    SQUALIFICATI:

    Nessuno

    DIFFIDATI:

    Calhanoglu

    INFORTUNATI:

    Calhanogu - Problema muscolare - Da valutare

    Di Gennaro - Frattura dello scafoide - Da valutare

    Dumfries - Operato alla caviglia - Rientro inizio marzo

    Frattesi - Affaticamento muscolare - Da valutare

    Josep Martinez - Problema alla caviglia - Da valutare

    Palacios - Problema muscolare - Rientro fine gennaio

    LECCE

    SQUALIFICATI:

    Banda - 1 giornata - Salta Inter (recupero 16ª giornata)

    Gaspar - 1 giornata - Salta Inter (recupero 16ª giornata)

    Ramadani - 1 giornata - Salta Inter (recupero 16ª giornata)

    DIFFIDATI:

    -

    INFORTUNATI:

    Berisha - Lesione di secondo grado al retto femorale - Rientro fine gennaio

    Camarda - Infortunio a una spalla - Da valutare

    Fruchtl - Problema a un ginocchio - Da valutare

    Pierret - Lesione al muscolo otturatore - Da valutare

    Tete Morente - Fascite plantare

  • DOVE VEDERE INTER-LECCE IN TV

    Inter-Lecce si può guardare in diretta tv solamente con l'abbonamento a Dazn. 

    Disponibile anche in live streaming attraverso sito e app, il match di mercoledì è disponibile anche su Sky, ma solamente per chi ha attivato zona Dazn.

    Gli utenti di zona Dazn, infatti, possono seguire il recupero Inter-Lecce di mercoledì sul satellite e in particolare sul canale numero 214, ovvero Dazn 1.

  • I PRECEDENTI DI INTER-LECCE

    L'Inter ha vinto la maggior parte delle partite contro il Lecce, riuscito comunque a superare i nerazzurri in un paio di occasioni.

    Inter-Lecce è la sfida numero 43 tra le due squadre, con i meneghini che hanno avuto la meglio in ben 31 partite rispetto alle 4 dei salentini (7 pareggi nel corso della storia).

    L'ultima vittoria del Lecce risale al 2012, anche se al Via del Mare. L'unico successo giallorosso a San Siro risale al 2000 e all'1-0 firmato Vugrinec.

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Lecce crest
Lecce
LEC
