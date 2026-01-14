Inter-Lecce 1-0, pagelle e tabellino: Pio Esposito vale un +6, Falcone (quasi) insuperabile, i nerazzurri sono Campioni d'Inverno

Le tante pressioni ricevute, l’ansia di dover dimostrare il suo valore e, alla fine, una rete decisiva in chiave Scudetto: Pio Esposito (voto 7) entra ad inizio ripresa e segna probabilmente il goal più importante fin qui con la maglia nerazzurra, esplodendo poi in un’esultanza che trasmette tutta la sua voglia di confermarsi. Lautaro (voto 6.5), lasciato a riposo per 72 minuti, entra e incide subito nel match: una conclusione respinta corta da Falcone vale quanto un assist, spazzando via le critiche per la prestazione sottotono nell’ultimo big match contro il Napoli. Diouf (voto 5), alla prima da titolare in campionato dopo il test convincente in Coppa Italia contro il Venezia, parte largo a destra ma viene sostituito prima dell’ora di gioco da Chivu. La sensazione è che l’Inter debba intervenire sul mercato per rinforzare questa posizione.

VOTI INTER (3-5-2): Sommer 6.5; Akanji 6, Acerbi 6, Bastoni 6; Diouf 5 (57' L. Henrique 6), Barella 5.5 (57' Frattesi 6), Zielinski 5.5, Mkhitaryan 6 (72' Lautaro 6.5), Carlos Augusto 6.5; Bonny 5.5 (56' Pio Esposito 7), Thuram 6 (87' Sucic sv). All. Chivu.