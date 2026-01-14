Inter-Lecce 1-0, pagelle e tabellino: Pio Esposito vale un +6, Falcone (quasi) insuperabile, i nerazzurri sono Campioni d'Inverno

Sembrava scontato l’esito a San Siro, eppure l’Inter di Chivu rischia di replicare lo stop del Napoli con uno 0-0 casalingo contro il Lecce, salvo salvarsi sul finale grazie alla seconda rete in campionato di Pio Esposito, che vale il titolo di Campioni d’Inverno per i nerazzurri.
La partita resta sempre nelle mani dei padroni di casa, che però, nonostante un netto possesso palla, faticano a trovare i ritmi giusti per mettere in difficoltà gli ospiti.
A metà del primo tempo arriva un episodio potenzialmente decisivo: Maresca fischia un calcio di rigore per l’Inter per un contatto in area tra Danilo Veiga e Bonny, poi revocato dopo il check al VAR.
All’inizio della ripresa Chivu prova a cambiare qualcosa per dare maggiore vivacità ai suoi, ma a metà tempo il Lecce sfiora il vantaggio: Siebert calcia dalla zona del dischetto, Sommer è provvidenziale anche grazie a una deviazione.
I minuti passano e cresce l’apprensione, ma alla fine i nerazzurri riescono a scardinare la difesa pugliese: conclusione ravvicinata di Lautaro, Falcone respinge in bagher, e Pio Esposito non può sbagliare il tap-in che regala l’1-0 finale.