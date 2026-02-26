Inter, l'eliminazione dalla Champions League stravolge i piani sul mercato? Cosa cambia, quanti big via a giugno e chi può arrivare

L’eliminazione dell’Inter dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt apre una fase di riflessione in casa nerazzurra.
Alla delusione sportiva, maturata dopo l’uscita ai playoff, si aggiunge un contraccolpo economico che potrebbe incidere sulle strategie per la prossima estate.
Se da un lato resta vivo l’obiettivo di chiudere la stagione con scudetto e Coppa Italia, dall’altro la società dovrà rimodellare l’organico tra scadenze, possibili cessioni eccellenti e investimenti mirati, valutando anche l’impatto dei mancati introiti europei.