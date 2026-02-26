Inter, l'eliminazione dalla Champions League stravolge i piani sul mercato? Cosa cambia, quanti big via a giugno e chi può arrivare

Secondo Calcio e Finanza, gli addii ormai probabili di Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan libereranno circa 25 milioni di costi tra stipendi lordi e ammortamenti.

Una cifra sufficiente, sempre secondo la testata, per sostenere due investimenti da 30 milioni ciascuno per altri tanti giocatori con contratto quinquennale e stipendio da 3,5 milioni netti, o per operazioni più numerose a parametro zero con commissioni contenute.

Il modello è simile a quello dell’estate 2025, quando gli arrivi di Bonny, Diouf, Luis Henrique e Sucic per 80 milioni complessivi hanno inciso sul bilancio solo per una trentina.

In questo quadro, il player trading - 41 milioni di plusvalenze negli ultimi due anni - sarà uno snodo decisivo per costruire la rosa 2026/27.