Inter-Juventus 3-2, pagelle e tabellino: Zielinski mago, Locatelli da capitano, Pio Esposito da vero 9, Bastoni 'frega' Kalulu, non basta un grande Bremer

Succede la qualsiasi in Inter-Juventus, sulla falsariga del 4-4 dello scorso anno. Goal e polemiche che dureranno parecchio, alla fine la decide il nuovo uomo in più dei nerazzurri, Piotr Zielinski.

Chivu ritrova Calhanoglu e Barella, ma solo il secondo parte titolare. Confermato Zielinski in regia, con Sucic al posto di Mkhitaryan. Pesante l'assenza di Khephren Thuram nella Juve: il francese salta la sfida col fratello e viene sostituito da Miretti, preferito a Koopmeiners.

I ritmi all'inizio non sono altissimi, ma la partita si accende improvvisamente intorno al 20', quando un cross apparentemente innocuo di Luis Henrique trova la deviazione di Cambiaso e diventa letale per Di Gregorio, oggettivamente poco reattivo (per usare un eufemismo) nel tentare di respingere il pallone con il piede. Per Cambiaso è addirittura il secondo autogoal nelle ultime tre partite.

L'esterno bianconero, però, è bravo a non abbattersi e qualche minuto dopo il karma gli offre l'occasione di rifarsi, bruciando proprio Luis Henrique sul cross di McKennie e trovando l'immediato pari per la Juventus. Ma il vero episodio che cambia la partita arriva poco prima dell'intervallo, con il secondo giallo dato ingiustamente a Kalulu per un fallo su Bastoni che non c'è. Palese infatti la simulazione del difensore nerazzurro, tra l'altro a sua volta ammonito precedentemente. Il Var in questi casi non può intervenire (si tratta di secondo giallo e non di rosso diretto), quindi la decisione rimane quella del campo. Una norma regolamentare decisamente da rivedere.

Il secondo tempo inizia proprio senza Bastoni, ma perché sostituito, e con una super incursione di Cambiaso che porta a una clamorosa tripla occasione per la Juventus, disinnescata da un ottimo Sommer. Spalletti toglie pure David mettendo Cabal, alzando un muro che l'Inter tenta in tutti i modi di abbattere, con tanto di tre punte messe insieme da Chivu con l'ingresso di Pio Esposito insieme e Lautaro e Thuram. Di Gregorio compie un vero miracolo sul missile di Calhanoglu, riscattando in parte l'erroracccio del primo tempo. Ma poi ci pensa proprio Pio Esposito a mettere la firma con un'incornata fantastica su cross di, indovinate chi, Federico Dimarco. Sembra il goal da tre punti, ma la Juve non molla, nonostante l'uomo in meno e Locatelli ci crede incrociando alla perfezione col destro da dentro l'area su assist ancora una volta di McKennie. 2-2 e delirio bianconero a San Siro, con tutta la panchina in campo ad esultare. Ma la partita non è ancora finita e l'Inter non ci sta a pareggiarla con l'uomo in più. Così la magia finale la tira fuori Piotr Zielinski, fulminando Di Gregorio e riportando i nerazzurri a +8 dal Milan. 

  • PAGELLE INTER

    Ennesima grande partita di Zielinski, che alla fine mette pure la firma sul goal da tre punti. Il piede di Dimarco continua a cantare, ennesimo assist, stavolta per la testa di Pio Esposito, che con questo goal eleva ulteriormente il suo status. Il primo a una big, il più importante probabilmente della sua carriera. Buono l'impatto di Diouf, male davanti sia Lautaro che Thuram, praticamente annullati da Bremer e Kelly. Bastoni da 5 per la simulazione, non punita, che è costata il rosso a Kalulu. 

    Sommer 6,5; Bisseck 6,5, Akanji 6, Bastoni 5 (46' Carlos Augusto 6); Luis Henrique 6 (66' Pio Esposito 7), Barella 6 (54' Calhanoglu 6), Zielinski 7, Sucic 6 (66' Diouf 6,5), Dimarco 6,5; Thuram 5,5 (85' Bonny sv), Lautaro Martinez 5,5. 

  • PAGELLE JUVENTUS

    La miglior prestazione stagionale di Locatelli. Partita da vero capitano, con il bellissimo goal che aveva illuso i bianconeri di poter strappare il pari. DI Gregorio malissimo sul primo goal, ma in parte riscatta l'errore con alcune bellissime parate. Bremer un muro, nonostante i tre goal presi tiene in piedi la difesa della Juve e rende amara la serata a Lautaro. Yildiz si accende a tratti, David non si accende mai. McKennie ancora una volta l'uomo più prezioso, con due assist. Cambiaso fa l'ennesimo autogoal, ma poi segna ed è uno dei migliori nel secondo tempo. Kalulu sfortunato, paga ingiustamente con un rosso. 

    Di Gregorio 6; Kalulu 6, Bremer 7, Kelly 6,5, Cambiaso 6,5 (78' Openda sv); McKennie 7, Locatelli 7, Miretti 5,5 (61' Koopmeiners 6); Conceiçao 5,5 (46' Holm 6), David 5,5 (61' Cabal 6), Yildiz 6 (75' Boga 6).

  • TABELLINO INTER-JUVENTUS 3-2

    Marcatori: 17' aut. Cambiaso, 26' Cambiaso, 76' Pio Esposito, 83' Locatelli, 90' Zielinski

    INTER (3-5-2): Sommer 6,5; Bisseck 6,5, Akanji 6, Bastoni 5 (46' Carlos Augusto 6); Luis Henrique 6 (66' Pio Esposito 7), Barella 6 (54' Calhanoglu 6), Zielinski 7, Sucic 6 (66' Diouf 6,5), Dimarco 6,5; Thuram 5,5 (85' Bonny sv), Lautaro Martinez 5,5. All Chivu.

    JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Bremer 7, Kelly 6,5, Cambiaso 6,5 (78' Openda sv); McKennie 7, Locatelli 7, Miretti 5,5 (61' Koopmeiners 6); Conceiçao 5,5 (46' Holm 6), David 5,5 (61' Cabal 6), Yildiz 6 (75' Boga 6). All. Spalletti.

    Arbitro: La Penna

    Ammoniti: Bastoni, Barella, Calhanoglu, Zielinski

    Espulsi: Kalulu


