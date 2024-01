Inter-Juventus, Inzaghi annuncia il riposo per i suoi giocatori prima del Derby d'Italia: "E non pensiamo alle classifiche fittizie"

Le parole di Sommer e di Inzaghi dopo la vittoria contro la Fiorentina, l'ultima prima della Juventus: i nerazzurri ci arrivano in testa.

Miglior attacco, miglio difesa, testa della classifica con una partita in meno. L'Inter si presenta in maniera grandiosa al Derby d'Italia contro la Juventus, dopo aver vinto la Supercoppa Italiana e aver nuovamente scavalcato i bianconeri in seguito al successo di misura contro la Fiorentina.

Una partita difficile per l'Inter, riuscita però ad avere la meglio grazie al 19esimo goal di Lautaro Martinez e all'errore dal dischetto di Nico Gonzalez. A San Siro potrà dunque ospitare la Juventus da capolista, con il match contro l'Atalanta da recuperare a febbraio come eventualmente punto in più nella corsa Scudetto.

Inter-Juventus può essere il crocevia della stagione, considerando come in caso di vittoria la formazione di Inzaghi si porterebbe a +4 con una possibilità virtuale di sette punti di distanza, nonostante la partita contro l'Atalanta sia un'altra dura prova e arrivi dopo diversi altri match.